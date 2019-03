„Bodycheck“: Dealer wird im Zug rabiat

Ein 31-jähriger Algerier hat sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Tettnang verantworten müssen. Ihm wurde unter anderem Besitz und Handel mit Marihuana, Körperverletzung in zwei Fällen und Diebstahl zur Last gelegt. Richter Max Märkle und seine Schöffen verurteilten den Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten.

In Handschellen führten zwei Polizisten den Angeklagten in den Gerichtssaal. Der kahlköpfige Mann räumte sofort ein, bei einer Zugfahrt im August 2015 Marihuana mit sich geführt zu haben. Er sei von seinem damaligen Wohnort Friedrichshafen nach Ravensburg gefahren. Dort habe er in einer Flüchtlingsunterkunft etwa 90 Gramm der Droge von einen ihm unbekannten Verkäufer erworben. Auf der Rückfahrt sei er damit von einer Zugbegleiterin erwischt worden. Er habe die Frau mit einem „Bodycheck“ hart angerempelt und sei anschließend weiter zum Stadtbahnhof Friedrichshafen gefahren. Dort sei er von zwei Polizisten gestellt worden. Diese habe er wüst beschimpft, einen Platzverweis missachtet und sich gewehrt, als die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten.

Das Marihuana habe er für den Eigenbedarf nutzen wollen, gab der Angeklagte an. Es habe ihn 500 Euro gekostet.

Staatsanwältin Tanja Krämer äußerte Zweifel an dieser Aussage. Der Mann sei zum Zeitpunkt der Tat Asylbewerber gewesen und habe rund 250 Euro im Monat erhalten. 500 Euro für den Eigenbedarf auszugeben, sei bei diesen schwierigen finanziellen Verhältnissen unglaubwürdig. Wahrscheinlicher sei, dass der Angeklagte das Betäubungsmittel weiterverkaufen wollte.

Dafür spreche, dass der Mann auch in anderen Fällen versucht habe, sein „Taschengeld“ aufzubessern. Im Dezember 2014 soll er mit einem Mittäter vor einer Spielothek in Friedrichshafen einen Mann zusammengeschlagen und ihm seine Jacke und seinen Geldbeutel entwendet haben. Der Geschädigte war als Zeuge zu der Verhandlung geladen und sagte, dass ihn einer der Männer aufgefordert habe, ihm sein Geld zu geben. Als er erwidert habe, dass er nichts bei sich trage, soll der Mann ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin sei der Geschädigte zu Boden gegangen. Der Täter und sein Bekannter sollen ihm Geldbeutel und Jacke abgenommen haben und geflohen seien. Später habe sie die Polizei gestellt und dem Geschädigten seine Wertsachen zurückgegeben.

Der Angeklagte sagte aus, sich nicht an die Tat erinnern zu können. Er sei zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert gewesen. Richter Max Märkle ließ daraufhin ein Video abspielen. Märkle war sich sicher, dass auf diesem der Angeklagte am Tatort zu erkennen war. Ob er allerdings den Geschädigten angegriffen oder lediglich zugesehen habe, wie sein Bekannter auf ihn einprügelte, ging aus den Aufnahmen nicht hervor.

Auch unklar blieb für den Richter, ob der Angeklagte im Juni 2015 in einem Steakhaus in Friedrichshafen eine Frau sexuell belästigt und anschließend ihren damaligen Ehemann verprügelt hatte. Zwar gab der als Zeuge geladene Mann an, dass ihn der Algerier unter anderem auf das Auge geschlagen habe – allerdings habe er ihn lediglich anhand eines Täterbildes identifiziert. Üblich seien acht Aufnahmen, um einen Täter zu erkennen, sagte Verteidiger Uwe Rung. Der Richter stimmte zu, dass ein Bild nicht ausreiche, dem Angeklagten die Täterschaft nachzuweisen.

Kein Zweifel bestand für Märkle hingegen an der weiteren Tat, die dem Algerier vorgeworfen wurde: Im März 2016 soll er aus einer Drogerie in Stockach Parfüm im Wert von etwa 974 Euro gestohlen haben. Die Flaschen habe er in einen mit Alufolie ausstaffierten Rucksack gesteckt. So habe er die Diebstahlsicherung umgehen wollen. Ein als Zeuge geladener Polizist gab an, den Angeklagten mit den Parfümflaschen erwischt zu haben. Auch diese Beute habe der Mann verkaufen wollen, um seine Asylbewerberleistungen aufzustocken.

Das Gericht entschied, den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten zu verurteilen. „Eine Bewährung kommt nicht infrage: Sie sind sozial überhaupt nicht eingebunden“, sagte der Richter. Nachdem dieser die Taten begangenen habe, soll er illegal nach Frankreich gereist sein. Dort habe er sich bis zum Zeitpunkt seiner Festnahme „irgendwie über Wasser gehalten.“ Eine geregelten Arbeit sei der Angeklagte nicht nachgegangen – und für den Richter und seine Schöffen gab es auch kein Anzeichen, dass er dies in Zukunft vorhat. Stattdessen handele er „bewusst und zielgerichtet“ kriminell. Der Angeklagte verteidigte sich: „Ich hatte nicht die Möglichkeit, ein guter Mensch zu werden.“