Bodo-eCard-Nutzer müssen auf weitere Rabatte warten

Nutzer der elektronischen Bodo-Karte müssen geduldig sein. Zum Fahrplanwechsel im neuen Jahr wird es noch keine Rabatte auf die Tageshöchstpreise bei Fahrten mit der elektronischen Bodokarte geben. „Das geht nicht so schnell wie wir uns das wünschen“, bedauert Bernd Hasenfratz vom Bodo Verkehrsverbund. Die Karte in diese Richtung weiter zu entwickeln sei komplex und eine Herausforderung für den Softwarehersteller.

Als dritter deutscher Verkehrsverbund hatte der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) Anfang des Jahres das elektronische Ticket für Bus und Bahn eingeführt. „Natürlich wollen wir auch einen Rabattanreiz schaffen, wenn Kunden die Karte mehrmals am Tag benutzen“, erklärt Hasenfratz. Dieser Wunsch sei von einigen Bus- und Bahnfahrern an den Verbund herangetragen worden, berichtet der Mann von Bodo: „In Hinblick auf den anstehenden Fahrplanwechsel sind wir im Bereich der Tageshöchstpreise nicht entscheidend vorangekommen.“

Freie Fahrt nur mit Papierticket

Wie die Karte weiterentwickelt werden kann, werde ein Gespräch mit dem Softwarehersteller Mitte Dezember zeigen. „Wir prüfen derzeit, ob wir ein Rabattmodell auf die Tageshöchstpreise entwickeln können mit dem Ziel, dieses im Jahr 2020 einzuführen“, verrät Bernd Hasenfratz.

Die Programmierung sei nicht einfach, das zeige das Beispiel des Verkehrsverbund Schwäbisch Hall. Bereits seit mehr als zehn Jahren gebe es dort die elektronischen Tickets. Ein Rabattmodell für Tageshöchstpreise gebe es dort allerdings noch nicht, so Hasenfratz. Wie vielschichtig der Entwicklungsprozess des digitalen Systems sei, zeige auch die Adventsaktion in den Häfler Stadtbussen: Auf Plakaten wirbt der Verkehrsverbund für freie Rückfahrten an den Adventssamstagen. Eine Aktion von der E-Card-Inhaber nicht profitieren. Denn nur wer einen Papierfahrschein beim Busfahrer löst, kann diesen auch für die Rückfahrt verwenden.

„Nutzer der elektronischen Karte haben keinen Nachweis, dass sie bereits mit dem Bus angereist sind“, erklärt Hasenfratz: „Damit fehlt uns die Kontrollfunktion.“

Der Bodo-Verbund bedanke sich deshalb mit einer eigenen Aktion bei den E-Card-Nutzern. Sie fahren an den Weihnachtsfeiertagen kostenfrei, versprich Hasenfratz. Die Fahrten müssten zwar mit der Karte am Terminal ein- und ausgebucht werden, würden den Kunden allerdings nicht berechnet: „Damit wollen wir unseren E-Card-Nutzern für ihre Treue danken.“