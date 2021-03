bodo bietet eCard jetzt auch für Schüler an

Mit Start der eCard im Januar 2018 ist dieCheck-in-und-Check-out-Technologie zunächst für Fahrgäste im Gelegenheitsverkehr angeboten worden. Heute nutzen rund 16 000 Kunden die eCard für Fahrten mit Bus und Bahn, schreibt die Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH, kurz bodo, in einer Pressemitteilung.

Die Digitalisierung der Zeitkarten sei von Anfang an ein wichtiger Projektbaustein gewesen. Ein Etappenziel ist nun erreicht: Seit 1. März fahren alle Schüler, die am Aboverfahren der Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis teilnehmen, mit der „eCard Schule“. Der Betriebsstart verlief reibungslos, teilt bodo mit.

Bernd Hasenfratz, Prokurist des bodo-Verkehrsverbunds und Gesamtprojektleiter E-Ticketing: „Die bisherigen Schülermonatskarten in Papierform wurden mindestens zweimal im Jahr an die Schülerschaft verteilt. Die Chipkarte ist hingegen fünf Jahre gültig.“ Einfacher wird es auch bei Änderungen oder generell in der Kartenverwaltung. Geht beispielsweise eine Chipkarte verloren oder soll ein Monat pausiert werden, dann genügt eine Information über das Schulsekretariat und eine sofortige Kartensperrung wird veranlasst. „Das neue Chipkartensystem schützt vor Missbrauch und macht die Prozesse für alle Beteiligten unbürokratischer“, so Bernd Hasenfratz weiter.

Die Nutzung der eCard Schule unterscheide sich in einigen Punkten von der eCard für Einzelfahrten. So müssen Schüler lediglich eine Einstiegskontrolle im Bus tätigen. Ein Check-out ist nicht notwendig. Beim Einstieg muss die Karte vorne im Bus an ein Terminal oder den Fahrscheindrucker angelegt werden. Dieser Vorgang dauert etwa eine Sekunde und hierbei wird geprüft, ob die Schülermonatskarte zeitlich und räumlich gültig ist. Im Zug ist keine aktive Handlung erforderlich. Das Zug- und Kontrollpersonal liest die Gültigkeit der Chipkarte einfach mit mobilen Geräten aus. Alle relevanten Fragen und Antworten für Schüler und Eltern sind unter www-bodo-ecard.de unter dem Menüpunkt eCard Schule abrufbar. Neben allgemeinen Informationen und FAQs sind auch Hinweise zum Datenschutz eingestellt, auf welchen die Verkehrsunternehmen viel Wert legen, wie bodo mitteilt. So sei das Datenschutzkonzept mit dem „Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg“ abgestimmt worden.