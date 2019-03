Theo Croker spielt nur mit geschlossenen Augen. Der Klang seiner Trompete ist sonor und samten. Schlösse man als Zuhörer selbst die Lider, erschiene vor dem inneren Auge das Bild eines Musikers aus Tagen, in denen Jazzmusiker noch Anzüge trugen. Nein, ein Bilderstürmer ist Theo Croker nicht mit seinen Motiveinwürfen, die er so überschaubar hält wie Miles Davis auf seinem „Kind of Blue“-Album.

Wer jetzt den Eindruck gewinnt, es handle sich hier im Casino Kulturraum um ein schlicht gestricktes Konzert, liegt falsch. Theo Croker hält sich in seiner Rolle als Bandchef zurück. Aber gerade deswegen können sich die übrigen Musiker voll ausspielen. Die Rede ist von Eric Wheeler, der am Kontrabass ungemein kreative Figuren und Grooves entwickelt - und sich auch nicht zu schade ist, mal auf typisch preschenden Swing umzuschalten. Drummer Michael Ode wiederum erzeugt mit hoher Schlagzahl, aber sehr reduzierten Mitteln eine ungeheure Spannung. Bass und Schlagzeug wirken aufgrund ihrer Unabhängigkeit voneinander mitunter wie zwei Hälften desselben Flugzeugs, die beim Start in unterschiedliche Richtungen ziehen. Dass die Jazzkiste trotzdem fliegt, ist das Erstaunliche und Faszinierende daran. Michael King schließlich verweist mit seinem Keyboardspiel in die guten alten Jazzrocktage. Allerdings dampfen seine girlandenhaften Läufe in den ellenlangen Soli dieses Abends im Ohr auf Dauer zum unterschiedslosen Flimmern ein.

Ja, es ist ein forderndes Konzert, in dem Croker oft besänftigend wirkt. In der Ballade „No escape from bliss“ hat seine Trompete Kreide gefressen. Sie spielt Linien, die gleichsam wie der Blick eines Meditierenden über dem Gewimmel einer Metropole liegt. Da der 33-Jährige in New York lebt, ist dieser Vergleich gar nicht mal so schief. Seiner romantische und an der Jazztradition orientierte Ader enthüllt Croker mit der Zugabe hin, dem Standard „Never let me go - freilich ebenfalls einer Ballade.

Theo Crokers Naturell zum verhangenen Spiel, weniger sein Ton, erinnern immer wieder an den schon erwähnten Miles Davis. Hier und dort tauchen „Sketches of Spain“-artige Triller auf, und wenn Theo Croker die Drehzahl erhöht, mischt sich Miles mit einem - immer noch sehr untertourigen - Freddie Hubbard. Dennoch ist Crokers Stück „The Messenger“ vom erst noch erscheinenden neuen Album „Star People Nation“ eine Ehrerweisung an Elvin Jones, einem der kraftvollsten Schlagzeuger der Jazzgeschichte, von dem die Legende geht, er habe seine Trommeln vor Konzerten an den Boden geschraubr, damit sie niemandem um die Ohren fliegen.

Jazz aus dem Weltall

Der enfessseltste Flug des Abends ist aber die Nummer „Understand yourself“. Auf einen wattigen Einstieg folgt eine unfassbar druckvolle Orgie. Stabil ist nur der Bassbeat, Michael Ode hingegen verwandelt sein Schlagzeug in Überschallgeschwindigkeit zur Splittermaschine. Michael King trennt sich endlich mal vom immer gleichen E-Piano-Klang, lässt die Tasten ekstatisch wimmern, dreht dann an den Reglern und überschreitet die Grenze zum Orbit: Jazz aus dem Weltall, wie in den 70ern.

Das Michael Croker Quartett legt im Ganzen einen ungemein gelungenen Raketenstart hin. Nicht unanstrengend, aber mit vielen Bezügen zur Jazzgeschichte, an denen man sich festhalten kann. Die griffigsten darunter liefert Croker selbst. Mit dieser Mischung - die Füße auf dem Boden, den Kopf in den Wolken - kann es weitergehen.