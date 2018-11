Neue Stände, regionale Gastronomie und ein rundes Bühnenprogramm, das zu mehr als nur einem Besuch auf der Bodenseeweihnacht lockt, versprechen die Veranstalter. Am Freitag, 30. November öffnet der Weihnachtsmarkt mit neuem Titel und an jetzigem Standort zum siebten Mal. Mittlerweile habe er sich einen Namen gemacht, sagt Marktmeister Florian Anger. Die Stadt musste über 70 Absagen verschicken, so hoch war die Nachfrage nach Ständen.

65 Stände wird es auf der Bodenseeweihnacht geben, darunter acht Neulinge, die zum ersten Mal dabei sind. Wo anfangs nach dem Ortswechsel auf den Buchhornplatz der ein oder andere Aussteller neue Investitionen gescheut habe, werde das Angebot vor allem im gastronomischen Bereich immer regionaler. So wird in diesem Jahr das „Lammgarten-Stüble“ neu dabei sein. die Betreiber des Häfler Lammgartens werden zwischen Kindereisenbahn und Krippe ein eigenes kulinarisches Angebot vorhalten.

14 Kunsthandwerker, acht davon neu, sind vertreten, 30 Händler und drei Hütten für Tagesprogramm, die von Vereinen, Schulklassen und Organisationen bespielt werden, sind auf dem Markt geboten. Einige Tage sind noch zu haben, Interessenten sollten sich bei der Stadtverwalung melden.

Das Angebot, sagt der Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, Hans-Jörg Schraitle, sei sehr ausgeglichen. Ganz neu und erstmals zur Bodenseeweihnacht wird Friedrichshafen sein freies WLan präsentieren. Bislang konnte man in der Stadt eine Stunde kostenlos surfen, das ist jetzt unbegrenzt möglich, nach drei Stunden muss man sich nur neu anmelden. Gestartet wird diese Aktion bereits zur Eröffnung der Eisbahn am 16. November. In der gesamten Altstadt dann ab Eröffnung des Weihnachtsmarktes. das WLan ist auch danach verfügbar.

Geöffnet wird die Bodenseewehnacht von Montag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr, von Freitag bis Sonntag zwischen 1 und 20 Uhr. Sollten noch Gäste da sein, darf die Gastronomie auch länger ausschenken.

Die Veranstaltung gewinne auch immer mehr touristisch an Bedeutung, erzählt Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH. Die Stadt erhalte immer mehr Anfragen von Busreise-Veranstalter, die gezielt zur Bodenseeweihnacht kommen wollen.

Und auch die hohe Zahl von 140 Bewerbungen um Standplätze führt die Stadt auf die zunehmende Attraktivität des Marktes zurück. Die zugehörige Eisbahn wird bereits am 16. November eröffnet und ist bis 13. Januar zugänglich, der Markt selbst öffnet am 21. Dezember, ab 11 Uhr, offiziell um 18 Uhr.