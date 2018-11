Bodenseeschule schreibt Nachhaltigkeit groß

Zu einer Aktionswoche rund um das Thema Nachhaltigkeit hat die schuleigene Küche des Bildungszentrums der Bodensee-Schule St. Martin Schüler, Eltern, Lehrer, Mitarbeiter und Gäste eingeladen. Unter dem Motto „Wir bringen Nachhaltigkeit auf den Tisch“ standen die Themen Ökonomie, Ökologie und Soziales im Mittelpunkt, heißt es in der Mitteilung der Schule.Das Küchenteam kochte die ganze Woche Leckeres aus ökologischer Landwirtschaft, unter anderem „Schwäbische Linsen“, „Allgäuer Käsknöpfle, „Landhähnchenbrust Supreme“ und „Rührei Meditérran“ mit den jeweils passenden Beilagen. Zusätzlich gab es eine Salatbar, Obst und Dessert. Die Schule arbeitete dafür mit einem neuen Anbieter zusammen und konnte so ein weiteres Sortiment an regionalen und lokalen Produkten auf die Speisekarte bringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch den Kauf der nachhaltig produzierten Produkte würden zum Beispiel Haltungsbedingungen von Nutztieren verbessert sowie die Umweltauswirkungen in den Bereichen Anbau, Produktion, Transport und Verpackung reduziert. In den vergangenen zwei Jahren habe schon mit den Aktionen „Zu gut für die Tonne“ und „Wertschätzender Umgang mit unserer Schulverpflegung“ die Nachhaltigkeit im Fokus der Schule gestanden. Foto: Schule

Bei einer Gesamtschülerversammlung konnte Küchenleiter Nikolaus Klappenberger den Schülern seine Regeln für das Schulessen zu erläutern. Weiter wurden Themen wie positive Einflussfaktoren für die Essensauswahl, der Umgang mit dem Schulfruchtprogramm und die Benutzung des Nachholschalters angesprochen. Ein weiterer Punkt war die Wertschätzung der Pausenverpflegung durch die Eltern. Bei der Versammlung wurde auch bekannt gegeben, dass dadurch im vergangenen Schuljahr schon mehr als 5000 Kilogramm Essensreste eingespart werden konnten, teilt die Schule mit. Alle, die an der Woche beteiligt waren, seien sich sicher, in Zukunft heißt es: „Verantwortungsvoll aufgetischt“.

Am Dokumentations- und Infostand des Anbieters konnten sich die Eltern selbst ein Bild vom Angebot und den Nachhaltigkeitsstandards machen. Im kleinen Theater der Schule wurden während der Nachhaltigkeitswoche begleitende Dokumentationsfilme über nachhaltige Tierhaltung, Produktion und Verarbeitung gezeigt.

Beim gemeinsamen Mittagessen in der Mensa konnten rund 450 Eltern das Mittagessen testen, das auf ökologische Herstellung, Hochwertigkeit und Ausgewogenheit setze. Nachhaltig produzierte Lebensmittel werden auch in Zukunft die Speisekarte der Bodensee-Schulküche bereichern, kündigt die Schule an. Das Küchenteam wolle so seinen Beitrag zur Erhaltung unserer Ressourcen leisten.