Bodenseeschüler zeigen ihre Abschlussarbeiten

Die Neuntklässler der Bodenseeschule St. Martin haben am Mittwoch traditionell wieder ihre Jahresarbeiten vor über 400 Gästen an ihrer Schule präsentiert. Schon seit mehr als 40 Jahren ist dieser Abend eine feste Institution an der Bodenseeschule, heißt es in einer Pressemitteilung. Über 60 verschiedene Ideen und Projekte wurden umgesetzt, vorgezeigt und den Besuchern präsentiert.

Ein selbstentwickeltes Theaterstück, Möbelstücke wie aus dem Katalog aus gebrauchten Skateboards, ein restaurierter Gartentraktor, selbstgenähte Kimonos, ein elektrischer Getränkeautomat oder eine vollfunktionsfähige Eisenschmiede in Miniaturform sind nur ein paar Beispiele, die in diesem Jahr in ihrer ganzen Vielfalt dem interessierten Publikum gezeigt wurden und mit viel Applaus wertgeschätzt wurden.

Schulen müssen Stärken fördern

„Jedes Kind kann etwas besonders gut“, sagte Konrektor Christoph Landsbeck in seiner Begrüßungsrede. Diese Talente zu erkennen und die Schülerinnen und Schüler jenseits von Deutsch, Mathe und Englisch in ihren Stärken zu fördern, sei Aufgabe der Schule, so der Konrektor weiter.

Die Jahresarbeiten an der Bodenseeschule sind dafür der richtige Rahmen, wie die Präsentationen am Mittwoch gezeigt haben. Die Jugendlichen dürfen sich ihre Themen und Projekte zu Beginn des Schuljahres selbst aussuchen und haben anschließend ein halbes Jahr Zeit in der Umsetzung ihrer Ideen. Unterstützt werden sie hierbei von Fachleuten aus der Schule.

Das Expertentum auf ihrem Fachgebiet müssen die Schüler dann nicht nur schriftlich, sondern auch in einer mündlichen Prüfung zeigen. Nach den beeindruckenden Ergebnissen am Mittwoch dürfte dies den Jugendlichen wohl aber nicht schwer gefallen sein. Zufrieden und stolz zeigte sich der Leiter der Werkrealschule, Christoph Landsbeck, der im Namen aller Anwesenden die Neuntklässler beglückwünschte und ihnen mit auf den Weg gab, auch in Zukunft Projekte selbst in die Hand zu nehmen und selbst zu bestimmen, was man wirklich will.