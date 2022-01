Bodenseekreis: Weitere Kinderimpftage in der Messe Friedrichshafen stehen an

Nach dem Erfolg des speziellen Kinderimpftags für Fünf- bis Elfjährige am vergangenen Samstag beim Impfzentrum in der Messe Friedrichshafen wird das Angebot auf jeden Fall an den kommenden beiden Samstagen wiederholt. Das bestätigt das Gesundheitsamt auf Anfrage.

„Die Termine waren innerhalb weniger Tage vergeben, auch für den kommenden Kinder-Samstag ist das Gros der Termine bereits weg“, sagt Robert Schwarz, der Pressesprecher des Bodenseekreises, über die neue Impfaktion für Fünf- bis Elfjährige. „Wir erhalten auch direkt Anfragen von Eltern, die nach der nächsten Terminmöglichkeit fragen.“ Die Nachfrage sei gegeben.

„Sobald wir den bestellten Impfstoff haben“

Deshalb geht es weiter mit Kinderimpftagen: Am kommenden Samstag, 22. Januar im Impfstützpunkt an der Messe und auch am darauffolgenden Samstag gibt es laut Schwarz Termine. Sie werden freischaltet, „sobald wir den bestellten Impfstoff haben“. Ansonsten könnten Kinder dieser Altersgruppe (Fünf- bis Elfjährige) in Kinder- und jugendärztliche Praxen geimpft werden.

Ab zwölf Jahren impft laut Gesundheitsamt der Hausarzt sowie die Impfstützpunkte. Weitere Impfangebote, etwa der Mobilen Impfteams, gibt es auf der Website des Kreises (www.bodenseekreis.de). Über die Homepage des Kreises können auch die Kinderimpftermine gebucht werden. Bei der Terminvergabe wird in der Maske das Alter abgefragt.