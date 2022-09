Bodenseekreis: Wasserentnahme bleibt weiterhin verboten

Das Landratsamt hatte die Allgemeinverfügung am 2. September 2022 formell auf der Internetseite des Bodenseekreises bekanntgemacht. Der vollständige Wortlaut kann nachgelesen werden unter:

Das seit Mitte Juli geltende Wasserentnahmeverbot für Oberflächengewässer wird im Bodenseekreis bis vorerst 2. Oktober verlängert. Laut Landratsamt ist damit das Abpumpen aus Fließgewässern wie Bächen, Flüssen, Kanälen sowie Weihern und Seen für den Gemeingebrauch sowie die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen weiterhin verboten.

Vom Verbot ausgenommen sind Entnahmen aus dem Bodensee und dem Grundwasser im genehmigten Umfang sowie für das Tränken von Vieh und das Schöpfen mit Handgefäßen. Grund sind die weiterhin niedrigen Pegelstände in den Gewässern des Bodenseekreises. So haben die vergangenen Niederschläge lediglich zur Entspannung der Wassertemperatur beigetragen, heißt es in der Mitteilung.

Wasserlebewesen in Gefahr

Wasserentnahmen durch den Menschen für die Bewässerung von Grünflächen könnten die Situation im Einzelfall aber erneut dramatisch verschlechtern. Das Austrocknen eines Gewässers bedeute den Verlust aller dort beheimateten Wasserlebewesen. Wer das Verbot in dieser kritischen Situation ignoriert, müsse deshalb mit einem empfindlichen Bußgeld von bis zu 10 000 Euro rechnen.