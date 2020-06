Daniel Dillmann

Der neue Kreiskämmerer ist 29 Jahre alt, hat in Überlingen das Technische Gymnasium und die Jörg-Zürn-Gewerbeschule besucht. Nach der Fachhochschulreife absolvierte er eine Ausbildung bei Stadt Überlingen und arbeitete bei der Stadtkasse. Seit 2015 ist er beim Landratsamt in der Kämmerei, seit 2018 Projektleiter neues Finanzwesen. Er hat sich zum staatlich geprüften Betriebswirt weitergebildet und ist aktiv bei der Freiwilligen Feuwerwehr in Überlingen. (at)