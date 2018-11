Bodenseekreis prüft Leihsystem mit E-Bike-Rädern

Der Landkreis prüft auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, ein kreisweites Leihsystem mit E-Bike-Rädern einzurichten. Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags stellte sich am Dienstag einmütig hinter dieses Ansinnen. Gleichzeitig will man die Radler-Situation insgesamt im Bodenseekreis verbessern. Selbstgestecktes Ziel des Kreises ist es, bis 2030 den Anteil des Radverkehrs auf 22 Prozent zu steigern.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte gebeten zu prüfen, ob im Rahmen des „emma“-Projektes ein kreisweites Leihsystem mit E-Bike-Rädern eingerichtet werden könne. Begründung: In der Tourismusregion Bodenseekreis wäre dies ein attraktives Angebot für Touristen wie für Einheimische. So könnte das Angebot nach Ansicht der Fraktion unter anderem „eine erhebliche Aufwertung der EBC-Gästekarte“ sein. Fernziel sollte sein, rund um den See ein Netz entstehen zu lassen, innerhalb dem Pedelecs, E-Bikes und möglicherweise E-Lastenträger spontan und günstig gemietet werden können.

MdL und Kreisrat Martin Hahn sprach im Ausschuss von einem „coolen und wichtigen Thema“, um den stark wachsenden Radverkehr in den Griff zu bekommen. Allerdings hält er wie andere im Ausschuss das Thema eher „bodo“ und übergeordneten Trägern zugeordnet. Probleme sieht er für Nutzer der Bahn, die ihre relativ schweren E-Bikes in die Waggons heben müssen. Zustimmung erfuhr er von Kreisrat Manfred Härle, der das Thema zum jetzigen Zeitpunkt eher im Bereich Tourismus angesiedelt und begleitet sehen will, nachdem sich in den Städten und Gemeinden des Bodenseekreises bei den Ladestationen zuletzt einiges getan habe.

Dem schloss sich Kreisrat Norbert Zeller an, der an die Bahn den Appell richtete, für Fahrräder mehr Platz zur Verfügung zu stellen. Wie Zeller bei Bürgermeister-Besuchen der SPD am See erfuhr, beklagten die unisono die unbefriedigende, weil gefährliche Situation sowohl für Radler als auch für Fußgänger und vor allem Kinder auf den Uferwegen. Notwendig seien Investitionen in deren Infrastruktur.

Bei Landrat Lothar Wölfle rannte er damit offene Türen ein. Er sprach von einem diesbezüglich grundsätzlichen Thema und kündigte an, neben anderen mit den touristischen Verbänden, „bodo“ und der BOB sprechen zu wollen.

Auch im Landratsamt nimmt die Beliebtheit zu, mit dem Rad zur Arbeit zu kommen, erfährt der Landrat allein an der Parksituation.

Ein anderes Problem seien die fehlenden Duschen in den Amtsgebäuden, die heute ein moderner Arbeitgeber vorhalten sollte, wie er sagte. Finanzieren könnte man entsprechende Investitionen über Parkgebühren von Autofahrern am Landratsamt, regte Dieter Hornung an, der daran erinnerte, bei dem Thema gehe es nicht nur um E-Biker, sondern um „ganz normale Radfahrer“.