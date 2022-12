Bodenseekreis: Land investiert knapp vier Millionen Euro in die Schulen

Das Land Baden-Württemberg investiert knapp vier Millionen Euro in die Schulen im Bodenseekreis. Damit unterstützt es die Kommunen als Schulträger dabei, ihre Gebäude, Heizungen oder Technik zu erneuern und die Gebäude für den Ganztagsbetrieb auszubauen. Auch mehrere Schulen im Bodenseekreis profitieren von den dringend benötigten Mitteln.

So erhält der Landkreis für die Erweiterung des Bildungszentrums in Markdorf einen Zuschuss von 767.000 Euro. Für den Neubau von Grundschulen erhält die Gemeinde Oberteuringen rund 1,6 Millionen Euro und den Neubau in Frickingen unterstützt das Land mit 812.000 Euro. Aus dem Topf für Schulbauförderung gehen 164.000 an die Stadt Markdorf für die Erweiterung der Jakob-Gretser-Schule.

„Sanierungsbedarf ist groß“

Aus dem aktuellen Sanierungsprogramm des Landes gehen weitere 355.000 Euro nach Eriskirch für die Sanierung der Irisschule und 68.000 Euro kommen der Don-Bosco-Schule in Friedrichshafen zu Gute. Somit bedenkt das Land den Bodenseekreis mit rund 3,7 Millionen Euro. Pro Jahr stehen dem Land rund 100 Millionen Euro für den Bau von Schulen sowie für deren Sanierung zur Verfügung. Hinzu kommen rund acht Millionen Euro für den Ausbau von Ganztagsangeboten.

„Der Sanierungsbedarf ist ohne Frage dringend und groß“, sagt der Grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn. Denn „Fenster und Dächer müssen renoviert, Schultoiletten saniert, Heizungen erneuert oder in Barrierefreiheit und Wärmedämmung investiert werden.“ Auch seien für den Ganztagsbetrieb zusätzliche Räume erforderlich. CDU-Kollege Klaus Burger ergänzt: „Jeder Cent, den wir in Schulbaumaßnahmen investieren ist eine Investition in die Zukunft.“

41 Millionen umgeschichtet

In diesem Jahr berücksichtigte das Land über das Sanierungsprogramm für öffentliche Schulträger alle 70 Maßnahmen mit einem Volumen von etwa 59 Millionen Euro, teilt das Kultusministerium mit. Die 41 Millionen Euro, die nicht beantragt wurden, habe das Ministerium in das Programm zur Bauförderung umgeschichtet. „Damit konnten dort 101 Baumaßnahmen mit einem Volumen von 141 Millionen Euro bewilligt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung und weiter:. „Die zur Verfügung stehenden Fördermittel für Sanierungen und Schulhausbau werden dadurch vollständig in Anspruch genommen“. Im Fördertopf für ganztägige Angebote sind demnach 21 Fördermaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt acht Millionen Euro berücksichtigt worden.