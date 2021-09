Bodenseekreis lädt zum Tag des offenen Denkmals

Besucherinnen und Besucher können Geschichte und Baukultur der Region hautnah erleben, denn am Tag des offenen Denkmals öffnen insgesamt 18 Bauwerke und Anlagen ihre Türen. Einige von ihnen sind sonst nur eingeschränkt öffentlich zugänglich. Am Sonntag, 12. September, findet der Tag des offenen Denkmals im Bodenseekreis unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ statt.

Neu ist diesmal: Neben Präsenzveranstaltungen gibt es zusätzliche Onlineangebote, die die Denkmalentdeckungen bis Ende September kontaktfrei und rund um die Uhr möglich machen. Das Kreisarchiv organisiert diesen Aktionstag gemeinsam mit den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Geschichte im Bodenseekreis seit über 25 Jahren.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn wählt jedes Jahr ein Motto für den Aktionstag aus. Das diesjährige Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ stellt vielfältige Formen von Illusionen und Täuschungen in den Fokus, bietet Anlass für Perspektivwechsel und nimmt auch scheinbar Unscheinbares in den Blick.

So widmet sich die Hofanlage Milz in Kressbronn-Retterschen unter dem Titel „Schönes Denkmal – schweres Schicksal“ Theresia Milz, der letzten Bewohnerin des ehemaligen Bauern- und Schultheißenhofs. Ein Vortrag in der Überlinger Galerie Fähnle legt den Fokus auf die maltechnischen Experimente des Künstlers Hans Fähnle, die bei der Restaurierung heute einige Herausforderungen bereithalten, und ein Rundgang durch die Meersburger Oberstadt bietet Gelegenheit zu einem Blickwechsel.

Mit dem barocken Jägerhof in Bermatingen, einem kleinbäuerlichen Anwesen in Deggenhausertal-Untersiggingen sowie Chorfenstern und Hochaltar des Überlinger Münsters lassen sich aktuelle sowie jüngst abgeschlossene Restaurierungsprojekte erkunden.

In Markdorf und in Bermatingen kommen Geschichts- und Rätselfreunde gleichermaßen auf ihre Kosten: Bei zwei „Schnitzeljagden“ gibt es mit etwas Glück und der richtigen Lösung verschiedene Preise zu gewinnen. Führungen und Aktionen im alten Gefängnis in der Überlinger Grabenstraße bieten Groß und Klein viel Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart. Einblicke zu scheinbar unscheinbaren Objekten am Wegesrand bieten geführte Rundgänge zu Kleindenkmalen in Immenstaad und Friedrichshafen-Raderach. Die ehemalige Bodan-Werft in Kressbronn lässt sich sowohl virtuell als auch vor Ort erkunden, ebenso das Elektronikmuseum in Tettnang.