Coronaimpfung beim Hausarzt soll im Bodenseekreis ab Mitte April möglich sein

11.03.2021, 18:28

Eltern sollen sich um Tests von Schulkindern kümmern



Wie kommen die Schüler an Schnelltests, wenn es in größerem Umfang Präsensunterricht gibt? „Das Land befindet sich in engem Austausch mit den Kommunalen Landesverbänden zur Entwicklung einer Landesstrategie zur Testung in den Schulen“, schreibt ein Sprecher des Sozialministeriums auf Anfrage der SZ. Vorgesehen ist demnach: Bei der Rückkehr der fünften und sechsten Klassen in die Schulen sollen die Kinder wie schon die Lehrkräfte zweimal die Woche kostenlos getestet werden. Von diesem Montag an bis zu den Osterferien sollen sich die Eltern darum kümmern, dass ihre Kinder sich bei Apotheken, Hausärzten oder kommunalen Anlaufstellen auch an Schulen auf das Coronavirus testen lassen, schreibt das Ministerium. Nach den Ferien soll es dann flächendeckend an den Schulen Testzentren geben. Für die Kosten der Testungen von Beschäftigten in Schulen und Kitas habe das Land rund 50 Millionen Euro veranschlagt.