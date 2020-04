Der Krisenstab

Der Aufbau des sogenannten Verwaltungsstabes, also des Krisenstabes des Landratsamts, ist gesetzlich festgelegt. Er kommt automatisch im Katastrophenfall zum Einsatz, kann aber schon vorher aktiviert werden. „Da wir jetzt solch eine Krisensituation haben, haben wir schon Ende Februar die Stabstruktur aktiviert“, erklärt Landratsamts-Sprecher Robert Schwarz. Das sei rückblickend eine gute Entscheidung gewesen, weil man mit der Lage mitwachsen konnte und etwa sofort auf die personellen Ressourcen des Hauses zurückgreifen konnte, als es nötig wurde.

Der Verwaltungsstab habe festgelegte Aufgaben-, Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen, mit denen man sehr schnell zu konkreten Maßnahmen kommen könne. Als Beispiel nennt Schwarz den Aufbau des Corona-Testzentrums, einer Notunterkunft und der Fieberambulanz in der Messe. Auch die spontane Beschaffung von zwölf Beatmungsgeräten, das Anmieten einer mobilen Sanitätsstation oder der Kauf von Schutzausrüstung seien weitere Ergebnisse. Das funktioniere in der Stabstruktur besser. „Weil hier Fachleute aller betroffenen Bereiche an einem Tisch sitzen. Auch Verbindungsleute etwa zu den Rettungsorganisationen, den Notärzten, der Polizei und weiteren Einrichtungen sind dabei“, sagt Schwarz, sogar ein Verbindungsoffizier der Bundeswehr.

Der Krisenstab besteht aus mehreren sogenannten Verwaltungsbereichen (Vb). Vb1 (Innendienst) sei immer involviert, er sorgt für die Arbeitsfähigkeit des Stabes, beispielsweise mit EDV und zusätzlichen Telefonleitungen, Verpflegung, er ist für personelle Umplanungen zuständig und regelt die Dienstabläufe in der Krisensituation. Vb2 (Lage und Dokumentation) pflegt das Lagebild, bereitet die Informationen auf. Vb3 (Bevölkerungsinformation und Medienarbeit) informiert fortlaufend die Medien, pflegt die Krisen-Webseiten und betreut zum Beispiel die Facebook-Seite des Landratsamts. Diesen Bereich leitet Schwarz selbst, unterstützt durch Mitarbeiterinnen des Servicebüros für Gestaltung und Internet des Landratsamts. Dazu kommen die Verwaltungsbereiche 4 Sicherheit und Ordnung, 5 Katastrophenschutz und 6 Gesundheit. Bei Bedarf können je nach Krisenlage weitere Fachbereiche hinzugezogen werden, etwa Landwirtschaft, Umwelt, Veterinärwesen oder Straßenbau. „Der Stab hebelt nötigenfalls die üblichen Hierarchien und die alltägliche Behördenstruktur aus“, sagt Schwarz, die Belange des Stabes hätten in einer Situation wie dieser Vorrang. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Stab zugeordnet sind, werden verpflichtet und bekommen eine entsprechende Urkunde. Sie müssen dann im Krisenfall auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Geleitet wird der Verwaltungsstab durch den Ersten Landesbeamten, Christoph Keckeisen.