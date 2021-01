Bodenseekreis: 31 Corona-Tote in einer Woche

4214 Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie im Bodenseekreis mit dem Corona-Virus infiziert. Wie das Gesundheitsamt in seiner aktuellen Pressemitteilung informiert, galten als akute Infektionsfälle zu Wochenbeginn – also am Montagnachmittag – 554 Personen. 71 Menschen wurden im Zusammenhang mit Covid-19 stationär in den Kliniken im Landkreis behandelt.

In der zurückliegenden Woche (Montag, 18., bis einschließlich Sonntag, 24. Januar) sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis laut der Meldung insgesamt 211 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. 31 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind außerdem in der vergangenen Woche zu beklagen gewesen. Der höchste Sieben-Tages-Wert je 100 000 Einwohner lag laut Gesundheistamt in der zurückliegenden Woche bei 171,9 Fällen am vergangenen Montag. Am Montagnachmittag waren es 98,6. Am Freitag hat das Kreisimpfzentrum (KIZ) den Betrieb aufgenommen. Im KIZ erhielten am Freitag und Samstag 163 Personen eine Impfung. Parallel dazu haben die beiden mobilen Teams in zwei Pflegeheimen in Owingen und Überlingen 77 Personen erstmals geimpft.