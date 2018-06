Bodenseeknappen sind bei Schalke Fanclub-Turnier vertreten

Beim bundesweiten Schalke-Fanclub-Turnier in der altehrwürdigen Schalker Glückauf-Kampfbahn, dem ersten Schalker Fußballstadion, ist in diesem Jahr auch ein Team des oberschwäbischen Fanclubs der „Immerblauen Bodenseeknappen“ angetreten.

Diese legten laut Eigenbericht jedoch nicht nur für das Fußballturnier die 650 Kilometer zurück, sondern wandelten auf den Spuren der Schalker zu, indem sie ein altes Kohlebergwerk besichtigten und auch deshalb um sich auf der direkt auf dem Sportgelände ausgewiesenen Campingfläche mit anderen Schalke-Fanclubs auszutauschen. So kam es dann auch, dass sich vor allem die weit angereisten Clubs aus Flensburg, dem Kraichgau und auch aus Madgeburg mit den Bodenseeknappen am Lagerfeuer trafen.

Da die Mannschaft im Vorfeld durch verletzungsbedingte Absagen stark zusammengeschrumpft war, waren die Erwartungen für das am folgenden Tag stattfindende Turnier nicht all zu hoch. Dennoch konnten die Bodenseeknappen gleich die ersten beiden Spiele gewinnen. In der Gruppenphase folgten ein Unentschieden und zwei Niederlagen, was jedoch locker zum Erreichen der K.o.-Runde reichte.

In dieser traf man dann auf einen Fanclub aus Essen, der knapp mit 2:1 bezwungen werden konnte. Im Achtelfinale war dann allerdings Schluss für die wacker kämpfenden Oberschwaben: Hier unterlagen sie dem Schalke Fanclub Duisburg unglücklich mit 1:2. Mit dem neunten Platz und der Gewissheit, dass man dem späteren Turniersieger in der Gruppenphase ein 3:3 abgetrotzt hat, endete das Turnier für die Bodenseeknappen.

Am Freitag, 1. August, findet im Gasthaus Krone in Ettenkirch eine Bezirksversammlung statt, bei dem der ehemalige Schalker Eurofighter Ingo Anderbrügge als Gast anwesend sein wird.