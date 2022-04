Bodenseegürtelbahn: FDP-Landtagsabgeordneter lobt Bund für Finanzierung

Der Landtagsabgeordnete Klaus Hoher (FDP) begrüßt, dass die Ampel-Koalition im Bund für die Verkehrsinfrastruktur in der Region einsetzt und in Sachen Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn den Löwenanteil bei der Finanzierung übernimmt. Das schreibt Hoher in einer Pressemitteilung, anlässlich des jüngsten Besuchs des Parlamentarischen Staatsekretärs des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, Michael Theurer (FDP), im Landratsamt Bodenseekreis.

Ebenfalls im Gespräch waren laut Mitteilung Straßenbauprojekte wie die Ortsumfahrung B30 Meckenbeuren. Er sei froh, dass sich Staatssekretär Theurer für die Variante Ost einsetzt und die Vorplanung unterstützt, schreibt Hoher. „Auch in Sachen B31 Meersburg- Immenstaad hat sich die vierspurige Variante B1 in der Gesamtbewertung als vorzugswürdig herausgestellt“, wird der FDP-Politiker in der Mitteilung zitiert.