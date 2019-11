Bodenseegürtelbahn: CDU fordert Antworten von Minister Hermann

„Wir fordern von Minister Winfried Hermann umgehend ein Maßnahmenpaket, mit dem er die verschlechterten Fahrpläne auf der Bodenseegürtelbahn rasch kompensiert“, fordert Klaus Burger, Betreuungsabgeordneter der CDU für den westlichen Bodenseekreis, nach einer Sitzung des CDU-Kreisvorstandes. Mit einem Antrag möchte Burger laut CDU-Pressemitteilung nun Aufklärung zu den erst im Nachgang bekannt gewordenen Auswirkungen der neu eingesetzten Züge vom Typ LINT 54. Die jüngst vom Bundeskabinett im Klimapaket beschlossene Erhöhung der Regionalisierungsmittel um 1,2 Milliarden Euro ermöglichten auch dem Land spürbare Fahrplanausweitungen. Der Kreisvorstand hatte sich gemeinsam mit den Ortsvorsitzenden mit der Bodenseegürtelbahn befasst. Kreis-Schriftführer und Bahnexperte Jean-Christophe Thieke hatte aufgezeigt, welche Vor- und Nachteile seit Mitte September mit dem Einsatz der neuen Regionalbahnzüge verbunden sind. „Die neuen Züge bieten den langersehnten Komfort, mehr Platz und sind klimaschonender, aber sie beschleunigen weniger gut und brauchen pro Halt gute 20 Sekunden länger – das kostet von Friedrichshafen bis Radolfzell in Summe fünf Minuten. Das ist auf der eingleisigen Strecke verheerend“, zeigte der CDU-Gemeinderat aus Uhldingen-Mühlhofen auf.

Auch der CDU-Kreisvorsitzende und Kreisrat Volker Mayer-Lay konstatierte die Folge: Land und DB haben kurzfristig den ab Dezember gültigen Fahrplan angepasst und dabei in Friedrichshafen und Radolfzell wichtige Anschlüsse abhängen müssen. „Wer zwischen dem westlichen Kreisgebiet und Friedrichshafen pendelt muss sich nochmals mit sechs Minuten verlängerter Fahrzeit begnügen und verliert dabei Stadtbus-Anschlüsse komplett. Nur noch alle zwei Stunden besteht Anschluss von Lindau und wer als Pendler im Industriegebiet Singen oder im Raum Schaffhausen arbeitet hat ebenfalls nur noch halb so oft wie bisher einen Seehas-Anschluss in Radolfzell“, so das Fazit im Kreisvorstand laut Pressemitteilung.

Klaus Burger will nun wissen, wie sich die Pünktlichkeit und Zugausfälle mit den neuen Fahrzeugen entwickelt hätten und weshalb das Verkehrsministerium den Kauf dieses Fahrzeugtyps geforderthabe, obwohl technische Einschränkungen wie auch die angespannte Fahrplansituation bekannt gewesen sein mussten.