Bodenseefestival startet in Friedrichshafen mit der Staufermedaille

„Brennpunkt 1912“ lautet der Titel des Bodenseefestivals 2012, das gestern im Graf-Zeppelin-Haus eröffnet wurde. Der Blick auf 1912 ist, aufgegriffen vom Festredner Philipp Blom, zu einem Leitgedanken dieses Festivals geworden, der die Qualität besitzt, weit darüber hinaus Wirkung zu zeigen. Es war eine Festivaleröffnung der besonderen Art. Dem ehemaligen Sendeleiter des Südwestrundfunks, heute SWR, und Gründungsgeschäftsführer des Bodenseefestivals, Henner Faehndrich, wurde die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg übergeben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat ihm diese Medaille verliehen „als hohe Anerkennung und Dank“ für seine „herausragenden Verdienste und Leistungen für das Gemeinwohl des Landes“, wie Regierungspräsident Herrmann Strampfer in seiner Laudatio hervorhob.

Am 9. April 1939 geboren, in Freiburg, Heidelberg und Mannheim studiert, sei Faehndrich sehr schnell zum Südwestfunk gekommen, habe aber neben seiner beruflichen Tätigkeit immer Zeit gefunden, sich für weitere Aufgaben zu engagieren. Das Bodenseefestival sei nur eine davon gewesen. Er habe den Verein zur Förderung der Musik Oberschwabens gegründet und damit die Werke der oberschwäbischen Klosterkomponisten und -Musiker bewahrt. Die Konzerte in Klöstern seien unübertroffen und auf vielen Tonträgern festgehalten.

Auch habe er die Volkshochschule in Baden-Baden mitgegründet, überhaupt sei das vorherrschende Thema seines Engagements die Förderung der kulturellen Vielfalt. „Auch bei ihm hat das positive Bakterium der Kultur gewirkt.“ Das Bodenseefestival hat weltweite Aufmerksamkeit verursacht. Dass dafür nicht nur Henner Faehndrich verantwortlich zeichne, stellte der Geehrte in seinem kurzen, aber eindrucksvollen Dank dar. Neben ihm habe eine Reihe anderer Akteure gewirkt, unter anderem und vor allem sein Partner Winfried Neumann, Leiter des Kulturbüros Friedrichshafens.

Sein Vater habe ihn gelehrt: „Mach es richtig oder gar nicht“, und diesen Leitgedanken habe er mit dem Festival beherzigt, das während seiner Zeit als Geschäftsführer 13,5 Millionen Euro umgesetzt und rund 350000 Zuschauer gehabt habe. Einen Leitgedanken brachte auch Festredner Philipp Blom, der über das Thema des Festivals „Brennpunkt 1912 – Abschied von Traditionen“ sprach. Er hat in seinem Buch „Der taumelnde Kontinent – Europa 1900 - 1914“ genau die Zeit des Festivalthemas beschrieben, analysiert und in Vergleich zur heutigen Zeit gestellt.

Der Platz hier würde nicht reichen, seinen Vortrag wiederzugeben, den Lesern sei sein Buch empfohlen. Die Zeiten gleichen sich, sagte er. Damals ging es richtungslos in die Zukunft, ohne sie gestalten zu können, heute geht es mit Angst dahin, auch das sei nicht gestaltbar. Die Angst ist demnach zu überwinden.