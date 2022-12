Bodenseefestival geht „über Grenzen“ hinaus

Ein Programm mit zahlreichen Veranstaltungen lockt vom 6. bis 29. Mai 2023 an 25 Orte der Bodenseeregion denn dann steigt das 35. Bodenseefestival mit dem Thema „über Grenzen“. Als Artist in Residence kommt der international gefeierte Mandolinist Avi Avital an den Bodensee, Ensemble in Residence ist 2023 das vision string quartet.

Das Festivalthema „über Grenzen“ ist bei über 60 Veranstaltungen in 25 Orten der gesamten Bodenseeregion zu erleben. Das Programm mit Musik, Theater, Tanz und Literatur ist ab sofort online auf der Homepage des Bodenseefestivals, www.bodenseefestival.de, einsehbar. Tickets sind direkt bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern vor Ort oder bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen erhältlich. Details hierzu sowie zu den jeweiligen Vorverkaufsstarts gibt es auch auf der Homepage.