Bodenseefestival feiert das moderne Russland

Im Rahmen des 30. Bodenseefestivals hat am vergangenen Samstag in Friedrichshafen die Russische Nacht stattgefunden. Organisiert wurde sie von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland.

Die Russische Nacht beginnt bereits am späten Nachmittag, bei strahlendem Sonnenschein, in der Musikmuschel am See. Vor der Bühne sind zwei Reihen Stühle aufgebaut, die voll besetzt sind. Dahinter sammeln sich zahlreiche Passanten, die spontan bei der Präsentation unter dem Titel „Vielzahl der Talente“ stehen bleiben. Präsentiert wird sie von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und der Tanzschule No. 10.

Thomas Schütze, Inhaber des No. 10, moderiert routiniert – und das trotz gelegentlicher Probleme bei der Aussprache der traditionellen Nummern. Direkt zu Beginn moderiert er zwei Sängerinnen im Grundschulalter an. „Habe ich das Lied richtig ausgesprochen?“, fragt Schütze. Hat er nicht, eines der Mädchen verbessert ihn streng, das Publikum lacht wohlwollend.

Neben den vielen Auftritten der Tänzerinnen des No. 10 präsentieren vor allem Mitglieder der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland ihr Können. Die Tanzgruppe „Element“ präsentiert mehrere traditionelle Tänze, bei denen – typisch russisch – kräftig auf den Boden gestampft und mit Holzlöffeln geklappert wird. Die Schneiderin und Designerin Alija Kuvatova präsentiert in einer Modenschau mehre ihrer Kollektionen. Vier Sängerinnen und zwei Akkordeonspieler bilden das Folkloreensemble „Kalina“ und geben drei russische Lieder zum Besten. Das Publikum klatscht eifrig mit und fordert eine Zugabe, aber der Zeitplan ist eng. Denn nach der traditionell-folkloristischen Präsentation geht es am Abend im Graf-Zeppelin-Haus mit einem Konzert der russischen Popkünstlerin Nyusha weiter.

Musik des modernen Russland

Im gut besuchten Hugo-Eckener-Saal nimmt dann die Popmusik des modernen Russlands den Platz der Folklore und der Tradition ein. Nyusha ist 28 Jahre alt und in Russland eine Größe des Popgeschäfts. Ihr neuestes Musikvideo wurde in drei Monaten im Internet fast zehn Millionen mal angeklickt, ältere Stücke von ihr kommen zum Teil auf etwa 50 Millionen Aufrufe. Das Konzert im GZH ist sehr poppig und sehr laut. Zu Beginn sind die Lieder von harten, elektronischen Beats getrieben. Später schlägt die Sängerin auch ruhigere Töne an.

Zum Beispiel beim Duett mit ihrem Vater, Vladimir Shurochkin, der selber ein bekannter Musiker aus Russland ist. „You’re my life“ singen die beiden, was auf Deutsch „Du bist mein Leben“ bedeutet. Das ist aber auch der einzige englischsprachige Titel des Abends. Der Rest des Konzerts findet, bis auf eine kurze Begrüßung auf Englisch, komplett auf Russisch statt. Dem Publikum gefällt es. Mehrfach werden der Sängerin von Zuschauern Blumensträuße übergeben, und obwohl der Saal komplett bestuhlt ist, wird überall im Publikum mitgetanzt.

So auch auf der Bühne: Nyusha hat eine sechsköpfige Tanzgruppe im Gepäck. Die braucht sie auch. Während einiger weniger Lieder ist die Sängerin alleine auf der Bühne und kann diese nicht wirklich ausfüllen. Da helfen die Choreografien im Hintergrund, die aufwändige Lichtshow und auch die Leinwand im Hintergrund, auf der meistens eine überlebensgroße Nyusha zu sehen ist. „Ich will, dass ihr alle einen großartigen Abend habt”, sagt sie vor der Show. Ihre Fans enttäuscht sie mit der Show auf jeden Fall nicht.

Auch Wilhelm Müller, der Organisator im Hintergrund, ist zufrieden. Er ist seit über 30 Jahren der Vorsitzende der Ortsgruppe der Deutschen aus Russland in Friedrichshafen. Ebenso lange lebt er bereits in Deutschland.

„Das Ziel der Russischen Nacht ist es, den Menschen ein Stück Russland beizubringen und Brücken zu bauen“, sagte er. Brücken zwischen den Menschen, zwischen Deutschland und Russland, und zwischen den Generationen. Deswegen der Bogen zwischen traditionellen Darbietungen und dem Popkonzert am Abend. Müllers Vorfahren stammen aus Asperg im Kreis Ludwigsburg, 1812 wanderten sie auf den Kaukasus aus. 1987 kam er zurück. Wenn Wilhelm Müller spricht, hört man den russischen Akzent, aber auch den schwäbischen Dialekt. „Man kann den Menschen eine Kultur nicht einfach so beibringen“, sagt er. „Aber wenn man die Kultur selber erlebt hat, dann geht das.“ So schwärmt er von den Schriftstellern Tolstoi und Dostojewski: „Ich weiß, wie die geatmet haben, deswegen kann ich den Menschen hier davon erzählen.“