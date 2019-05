Es gehört seit Jahrzehnten zur Tradition, dass sich am Himmelfahrts-Wochenende die Elite der deutschen, österreichischen und schweizerischen 20 qm Jollenkreuzer Segler in Fischbach zum Internationalen Bodenseecup treffen. Es ist immer wieder erstaunlich welche Strecken die Teilnehmer jährlich auf sich nehmen um hier um die Ranglistenpunkte zu segeln, schreibt der Wassersportverein Fischbach in einer Mitteilung.

Der Vorjahressieger Jens Magdanz aus Berlin wird dieses Jahr den Pokal nicht verteidigen, so könnte der Österreichers Andreas Zehtner vom UYC Neusiedl nach einigen erfolglosen Anläufen endlich den Pott an den Neusiedlersee entführen. Doch auch der Dritte des Vorjahres, Johann Gottwald vom YC Poldersdorf (Neusiedlersee) und der Vierte Armin Eismann vom SC Argo Berlin haben das Potenzial als Sieger des Bodensee Cups hervorzugehen.

Unter diesem stark besetzten Teilnehmerfeld wäre es für die Fischbacher Crew Ossi Münzer, Josef Kuhn und Manuel Kuttler, übrigens dem einzigen Boot vom Bodensee, schon ein großer Erfolg sich im ersten Drittel wieder zu finden.

Wenn der Wind es erlaubt, wird die erste Wettfahrt an Himmelfahrt um 13 Uhr angeschossen, am Samstag, 1. Juni um 14 Uhr ist die letzte Startmöglichkeit. Idealerweise sollten sechs Wettfahrten gesegelt werden können. Bei mehr als 3 Wettfahrten wird das schlechteste Resultat gestrichen.

Claudia Bucher wird mit ihrem Organisationsteam wieder alles daran setzen, neben den sportlichen Akzenten auch ein Rahmenprogramm mit der für Fischbach bekannten Güte auf die Beine zu stellen. Markus Finckh vom WYC wird dieses Jahr die Wettfahrten leiten.