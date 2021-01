Bodenseebibliothek und Medienhaus am See starten Abholservice für Medien

Bodenseebibliothek und Medienhaus am See bleiben coronabedingt weiterhin geschlossen. Um dennoch Medienausleihen zu ermöglichen, bieten beide Häuser ab sofort einen Bestell- und Abholservice an.

Kundinnen und Kunden des Medienhauses können dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr telefonisch unter 07541 / 20 35 35 01 oder über das Online-Formular auf www.medienhaus-am-see.de bis zu fünf Bücher oder andere Medien bestellen und nach Terminvergabe abholen. Die Mitarbeitenden suchen sie heraus und verbuchen die Medien gleich auf das Konto des Kunden. Zum Abholtermin wird die Tragetasche mit den gewünschten Medien am Seiteneingang des Medienhauses in der Karlstraße kontaktlos übergeben.

Bei der Bodenseebibliothek – der wissenschaftlichen Regionalbibliothek zur Bodenseeregion – können Medien ebenfalls vorbestellt und ein verbindlicher Abholtermin vereinbart werden. Auch für die Rückgabe der ausgeliehenen Medien ist vorab eine Terminabsprache erforderlich. Es fallen während der Schließungszeit keine Säumnisgebühren an. Der Bestand der Bodenseebibliothek ist online über den Medienkatalog des Medienhauses am See zu finden. Bei der Suche auf https://medienkatalog.friedrichshafen.de muss lediglich als Suchort die Bodenseebibliothek ausgewählt werden. Alle Änderungen der Öffnungszeiten sind unter www.bodenseebibliothek.de zu finden. Anfragen können telefonisch, 07541 / 20 91 53, oder per E-Mail, bodenseebibliothek@friedrichshafen.de, gestellt werden. Auch das Stadtarchiv, zu dem die Bodenseebibliothek gehört, kann derzeit nur angemeldet besucht werden.