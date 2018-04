„BodenseeAIRea“ präsentiert die Region in Berlin

Die Bodenseeregion gilt als traditionsreicher Standort der Luftfahrt. Um diesen Standortvorteil international bekannt zu machen, wird sich die Luftfahrt-Clusterinitiative „BodenseeAIRea“ mit ihren Mitgliedsunternehmen bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) vom 25. bis 27. April in Berlin präsentieren.

Bereits zum fünften Mal geht es für „BodenseeAIRea“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) zur Branchenmesse ILA Berlin. Auf dem Gemeinschaftsstand werden auch die Ziegler GmbH aus Bermatingen, Sarissa GmbH aus Weingarten sowie Pro3D aus Ravensburg dabei sein, die zusammen mit Verantwortlichen des Airbus-Standorts Immenstaad erstmalig ein gemeinschaftliches Projekt vorstellen. Premiere feiert zudem eine Leistungsschau, die den Besuchern verdeutlichen soll, welche Zulieferer und Produkte aus der Bodenseeregion kommen, kündigt die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis in einem Schreiben an. Die Leistungsschau zeigt beispielsweise hautnah ein Bedienpanel der Firma Bühler Motor Aviation, das in Premium-Flugzeugsitzen verbaut wird.

Darüber hinaus ist es das Ziel des Messeauftritts, den Besuchern die Wirtschaftsregion Bodenseekreis näher zu bringen und als attraktiven Arbeits- und Lebensstandort vorzustellen. Vor allem in Hinblick auf den Fachkräftemangel sei es wichtig, dass potenziellen Arbeitnehmern eine Region und deren Unternehmen schmackhaft gemacht werden, schreibt die Wirtschaftsförderung weiter. Die Vielfältigkeit der Region und umfassende Informationen können die Besucher in Form des neuen Standortmagazins Bodenseekreis direkt von der Messe mit nach Hause nehmen. Der BodenseeAIRea-Gemeinschaftsstand kann vom 25. bis 27. April 2018 in Halle 6 (ISC) an Standnummer 350 besucht werden.

Die Clusterinitiative „BodenseeAIRea“ wurde von der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis im Jahr 2011 – gemeinsam mit wissenschaftlichen Projektpartnern sowie Luft- und Raumfahrtunternehmen – initiiert, um seither die Branche zu stärken und national wie international zu positionieren, heißt es in der Mitteilung abschließend.