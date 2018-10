Bodensee Tourismus GmbH: Personalwechsel an der Spitze

An der Spitze der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) zeichnet steht ein Wechsel der Geschäftsführung an. Nach über drei Jahren in der Funktion orientiert sich Enrico Heß beruflich neu und kehrt in seine Thüringer Heimat zurück. Als Nachfolgerin steht die langjährige Leiterin der Tourist-Information Immenstaad, Ute Stegmann, bereit. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Im September 2015 trat der damals 41-jährige Thüringer Enrico Heß seine Aufgabe als Chef der noch jungen Deutschen Bodensee Tourismus an.

Enrico Heß (Foto: pr)

„Ich bin stolz und dankbar, über drei Jahre in einem sehr vertrauensvollen Verhältnis zu den Gesellschaftern, den Mitarbeitern und Partnern in den Gemeinden und Betrieben, die DBT führen zu dürfen. Es war und ist mir eine Freude, das Unternehmen weiterzuentwickeln und die Geschäftsbereiche auszubauen“, so Heß. Die Vorsitzende der DBT Gesellschafterversammlung, die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Zur zukünftigen Leitung der DBT führt sie aus: „Im gegenseitigen Austausch sind wir auf die langjährige Leiterin der TI Immenstaad, Ute Stegmann gestoßen, die ich der Gesellschafterversammlung Ende November zur Wahl vorschlagen möchte.“

Erfahrene Touristikerin als Nachfolgerin vorgeschlagen

Von dieser Personalie ist auch Lothar Wölfle, Landrat des Bodenseekreises und im nächsten Jahr der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, überzeugt: „Mit Frau Stegmann, die nicht zuletzt als langjähriges Mitglied des DBT Fachbeirats bereits die strategische Ausrichtung und Umsetzung der Projekte mit ihrer Expertise begleitete, konnten wir eine fachlich hervorragende Nachfolgerin für Herrn Heß gewinnen. Wir freuen uns, dass Frau Stegmann diese herausfordernde Aufgabe übernehmen will und mit ihrer Persönlichkeit auch neue Impulse setzen wird.“

Ute Stegmann (links) wird neue Geschäftsführerin bei der DBT. (Foto: Michael Tschek)

Die 49-jährige Ute Stegmann, die zuletzt fast 20 Jahre die Tourist-Information in Immenstaad leitete, freut sich auf die Aufgabe: „Künftig das eingespielte Team der DBT führen zu dürfen, macht mich stolz und ich werde die Zusammenarbeit mit den Partnern rund um den Bodensee weiter ausbauen.“