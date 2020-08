Eigentlich schlägt die Christliche Jugendgemeinschaft Friedrichshafen (CJG) im Sommer ihre Zelte am Lago maggiore auf. Doch die diesjährigen „Lago-Action-Days“ fanden zuhause statt – wegen Corona. Die rund 50 Teilnehmer stellten in den 14 Tagen fest, dass auch die Bodenseeregion Einiges zu bieten hat. Neben Besonderheiten wie Swing-Golf, einer Klettertour in den Allgäuer Alpen, Stand- Up-Paddeling, dem Besuch eines Maislabyrinths und Bierkistenstapeln gab es Geländespiele, Sportturniere, Olympiaden, Radtouren, Badeausflüge und Bastelaktionen, schreibt die CJG. Als Außengelände dienten die Weilermühle, der Mehrgenerationenpark in der Kitzenwiese und ein Freizeitgelände in Wilhelmsdorf. Ein Höhepunkt waren die Zelttage in Wilhelmsdorf, bei denen dann doch etwas „Lago-Feeling“ aufkam, wie es weiter heißt.

Doch so schön es auch war, hoffe man, dass es im nächsten Jahr wieder nach Italien geht.