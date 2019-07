„Alles hat seine Zeit“: Unter diesem Motto hat die Bodensee-Schule St. Martin am Dienstagabend den Abschiedsgottesdienst für Gerhard Schöll und Hermann Lang gefeiert. Für den Rektor und Bildungszentrumsleiter sowie den Rektor des sozialwissenschaftlichen Gymnasiums bricht jetzt die Zeit ihres Ruhestands an.

Die berührende Feier, mit der die beiden in der Kapelle der Bodensee-Schule verabschiedet wurden, dürfte ihnen ihr Ausscheiden nicht unbedingt leichter gemacht haben. Schon am Montag hatten sich über 1000 Schüler, Eltern und Lehrer mit einem Schulfest von den beiden Rektoren verabschiedet. Den Wortgottesdienst, der Teil der Veranstaltung mit offiziellen Gästen war, hatten sich Gerhard Schöll und Hermann Lang ausdrücklich gewünscht. Mit viel Herzlichkeit und Wehmut bedankten sich Lehrer, Mitarbeiter und Schulträger für ihre Arbeit.

„Ich wünsche dem Gymnasium, dass dieser Geist des Anfangs, des sich nicht von Äußerlichkeiten sondern von den Menschen leiten lassens, erhalten bleibt“, sagte Dekan Bernd Herbinger an Hermann Lang gerichtet. „Lieber Herr Schöll, ich muss jetzt mal alle Bescheidenheit fahren lassen und sagen, Sie haben die Bodensee-Schule zu einer der besten Schulen des Landes gemacht“, ergänzte Herbinger. Es folgte heftiger Applaus.

Thomas Pätzold vom staatlichen Schulamt Markdorf zitierte bei seiner Rede aus der Personalakte von Gerhard Schöll: „Für ihn ist stets die einmalige Schülerpersönlichkeit Dreh- und Angelpunkt seines Tuns. Ich glaube, ein größeres Kompliment kann man einem Lehrer nicht machen.“ Oberbürgermeister Andreas Brandt betonte, wie viel die beiden Rektoren für den Schulstandort Friedrichshafen getan hätten. Gerhard Schöll habe mit viel Einsatz den Aufbau des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums vorangetrieben und Hermann Lang habe als erster Rektor des neuen Gymnasiums in wenigen Jahren ein neues Kollegium und neue Schüler erfolgreich zusammengebracht. Vor allem den Lehrerkollegen und Mitarbeitern fiel es sichtlich schwer, die beiden Rektoren gehen zu lassen. Mit rührenden, manchmal augenzwinkernden, aber vor allem herzlichen Gedanken und Fürbitten wünschten sie Hermann Lang und Gerhard Schöll alles Gute. „Ein Stück von Hermann und Gerhard wird immer an dieser Schule sein“, sagte Isabella Erhardt, Konrektorin der Grundschule.

Jeden Tag gerne gekommen

„Ich habe es keine Sekunde bereut, an diese Schule gekommen zu sein, und ich bin jeden einzelnen Tag gerne hierhergekommen“, sagte Hermann Lang, sichtlich ergriffen. Gerhard Schöll, der die Bodensee-Schule lange Jahre nicht nur als Rektor, sondern auch als Lehrer und Konrektor geprägt hatte, wünschte seinen Kollegen alles Gute bei der weiteren Leitung der Schule: „Bleiben Sie so streitbar wie bisher und setzten Sie sich weiterhin so engagiert für die Kinder ein. Jungen Menschen zu vermitteln, dass sie etwas bewegen können - darauf habe ich immer großen Wert gelegt und das möchte ich ihnen mitgeben“, sagte er. Schöll wird der Bodensee-Schule als Vorsteher der Träger-Stiftung und als Geschäftsführer des Gymnasiums erhalten bleiben.