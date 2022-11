Bodensee-Schule unterstützt die TAFEL in Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es gehört schon zur Tradition, dass die Schulgemeinde des Bildungszentrums Bodensee-Schule St. Martin in der Zeit um das Erntedankfest den TAFEL-Laden in Friedrichshafen unterstützt.

Immer mehr Menschen sind in diesen schwierigen Zeiten auf den Einkauf in der TAFEL angewiesen: viele arme Menschen, Flüchtlinge, zum Beispiel aus der Ukraine und Menschen, die unter den hohen Energiekosten leiden. Gleichzeitig wird es für TAFEL-Läden zunehmend schwieriger an günstige Lebensmittel und Waren zu kommen.

Um diesem Problem etwas abzuhelfen, sammelten die Schülerinnen und Schüler der Bodensee-Schule unterstützt von den Eltern in den Wochen nach dem Erntedankfest haltbare Lebensmittel, wie Mehl, Reis, Nudeln, Speiseöl, Müsli, Konserven, Süßigkeiten und Hygieneartikel, um damit den bedürftigen Menschen in unserer Nachbarschaft ganz praktisch zu helfen.

Unter dem Motto „Dankbar sein heißt teilen“ konnten so viele vollbepackte Kisten mit Waren an den TAFEL-Laden geliefert werden.