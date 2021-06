Bodensee-Schule startet neue Kooperation mit Kinderschutzbund

Die Bodensee-Schule in Friedrichshafen hat mit dem Kinderschutzbund, Ortsverband Friedrichshafen, eine neues Projekt gestartet. Das schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Der Kinderschutzbund stellt in Kooperation mit der Bodensee-Schule St. Martin Schülerinnen und Schülern, die Bedarf an Unterstützung in individuellen Lebenssituationen haben, erwachsene Schülerpaten zur Seite.

Gesellschaftliche Veränderungen in Arbeitswelt und Familie haben laut Pressemitteilung viel dazu beigetragen, dass Familien immer kleiner werden, Familien immer flexibler werden müssen und so die Schule immer mehr zum Lebensort junger Menschen wird. Viele Kontakte würden wegfallen. Oma, Opa, Onkel, Tante, Cousin und Cousinen fehlten oft ganz oder seien zu weit entfernt, um sich über wichtige Themen auszutauschen oder Beistand zu leisten.

Corona, das damit verbundene Homeschooling und die eingeschränkten Freizeit- und Kontaktmöglichkeiten hätten viele Familien und deren Kinder vor neue, nie dagewesene Herausforderungen gestellt, so die Mitteilung weiter.

Umso wichtiger seien regelmäßige verlässliche Kontakte, die viel bewirken könnten. Hier kommen die Schülerpaten des Kinderschutzbundes ins Spiel, die den Kindern und Jugendlichen als Vertrauensperson zur Seite stehen sollen.

Voraussetzung, einen Schülerpaten zu bekommen, ist die Bereitschaft des Kindes und das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Nach der individuellen Kontaktaufnahme behält die Schülerin oder der Schüler die Kontrolle über den Kontakt. Die Art der Treffen bleibt den Schülern überlassen, ob persönlich, im Chat, per Video oder per E-Mail. Grundsätzlich seien die Schülerpaten nicht für Nachhilfe oder Hausaufgabenbetreuung zuständig, unterstützten aber, wenn Kinder und Jugendliche gar nicht mehr weiter wissen.

Die Kontakte und stattfindenden Gespräche sind und bleiben laut Pressemitteilung stets vertraulich. Beide Seiten hätten jederzeit die Möglichkeit den Kontakt zu beenden.