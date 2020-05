Bodensee-Schule startet Corona-Hilfe für afrikanische Partnerschule

Auch in Afrika, in Nigeria, gibt es einige Hundert Corona-Fälle, vor allem in den Metropolen Lagos und Abuja. Am meisten leiden die Menschen laut einer Mitteilung der Bodensee-Schule aber unter dem Lockdown und den strengen Ausgangssperren. Auch im Bundessaat Imostate, in dem die Stadt Ihube und die Partnerschule der Bodensee-Schule, St. Martin, liegen.

Es gebe zwar noch keine akuten Coronafälle im Imostate, aber die Menschen würden sehr unter der Schließung der Geschäfte, Märkte, Betriebe, Schulen und der Kirchen leiden.

Father Josephat Nwankwo, der Leiter der Gemeinden und Schulen in Ihube und Lokpa, sorge sich sehr um die Menschen, besonders um die Kinder. Er fürchte laut Mitteilung eine Hungerkrise unter den Armen. Die Bodensee-Schule sorge sich vor allem um die 119 Patenkindern, die sie Schulgemeinde seit Jahren unterstützt. In der Region gebe es kein fließend Wasser und keinem Beatmungsgerät.

Die Bodensee-Schule habe sich deshalb entschlossen Father Josephat mit einer Sammelaktion „Corona-Hilfe für Ihube“ zu unterstützen, damit er Nahrungsmittel, Trinkwasser und andere lebenswichtige Dinge für seine Gemeinde und die Patenkinder kaufen könne.

Father Josephat habe nun vergangene Woche ein erstes Projekt gestartet und mehr als tausend Pakete mit Instantnudeln an die Schüler und Patenkinder in Lokpa und einer kleinen Schule verteilt. Diese Woche werde Ihube beliefert.

Obwohl immer noch keine Schule ist, seien die Schüler in ihren Schuluniform an die Schule gekommen. Jedem Kind wurde für die Familie eine Nahrungspaket überreicht.