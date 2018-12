Bodensee-Schule St. Martin feiert vorweihnachtliches Schulfest

Mit unzähligen Anregungen für eine erfüllte Advents- und Weihnachtszeit ist die Bodensee-Schulgemeinde am vergangenen Samstag in den Advent gestartet. Schon der Einstieg in das Schulfest zum Advent mit einem Wortgottesdienst, gestaltet vom Jugendchor der Schule, ließ deutlich werden, dass vor allem in der Zeit vor Weihnachten die Chance besteht, den Nächsten in den Blick zu nehmen und so der Weihnachtsbotschaft aktiv entgegenzugehen, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. In Bastelstuben mit unterschiedlichsten Anregungen für die Advents- und Weihnachtszeit entstanden erste Geschenke und Produkte. Die Chöre und Bands der Schule zeigten, dass das gemeinsame Singen sehr wohl eine Gemeinschaft stiftende Wirkung hat. Auch die Grundschüler sorgten mit kritischen Beiträgen im Kleinen Theater für eine Blickschärfung, die manchen zum Nachdenken brachte. Verschiedenste Verkaufsstände boten Artikel, die von Eltern und Schülern gefertigt wurden. Als gegen 16 Uhr die letzten Gäste mit einer Feuershow auf dem Schulhof verabschiedet wurden, freuten sich die Mitglieder der Schulgemeinde der Bodensee-Schule St. Martin über ein gelungenes Fest. Foto: Bodenseeschule