Bodensee-Schüler sammeln 12 500 Euro für Patenschaftsprojekt in Afrika

Das Patenschaftsprojekt der Bodensee-Schule St. Martin für 84 Kinder der Bethel Catholic Academy in Ihube in Nigeria geht mittlerweile ins vierte Jahr. Mit einem Betrag von 150 Euro kann eines der Kinder ein Jahr die dortige Schule besuchen, teilt die Häfler Bodensee-Schule mit. Um die große Aufgabe zu stemmen, beteiligt sich die ganze Schulgemeinde daran. Alle 40 Schulklassen finanzieren jeweils ein Patenkind durch monatliche Spenden der Schüler. Die Erwachsenen, Eltern und Mitarbeiter unterstützen weitere Patenkinder, sodass nun tatsächlich das Ziel erreicht wurde, 84 Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Das ergibt die stattliche Spendensumme von 12 500 Euro. Neben dieser langfristig angelegten Unterstützung arbeiten die Bodensee-Schule und das „Ihube-Team“ um Jelitte-von Ow, Daniela Zangerl und Solveig und Andreas Glatz weiter daran, die neue Berufsschule, das „St Martins – Hope Institute of Technologie“ in Okigwe aufzubauen. Foto: Bodensee-Schule