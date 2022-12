Bodensee-Presseclub blickt optimistisch in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist seit vielen Jahren eine schöne Tradition, dass sich die Mitglieder des Bodensee-Presseclubs (BPC) Friedrichshafen am Jahresende treffen, um in gemütlicher Runde Rück- und Ausschau zu halten. Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie kamen endlich wieder beinahe 30 Mitglieder und Freunde des BPC im Gasthaus „Schwanen“ zusammen. BPC-Präsident Manfred Weixler fand in seiner Begrüßungsrede die passenden Worte für die weiterhin angespannte weltpolitische Lage. Nachdem Corona eher in den Hintergrund rückte, sehen wir uns laut Weixler der Ukrainekrise, der Energiekrise und der Inflation gegenüber, die ständige Begleiter im Alltagsleben sind. Nicht zu vergessen sei die Klimakrise. Jeder müsse für sich selber entscheiden, wie er trotzdem die Feiertage im Familien- und Freundeskreis begehen will. Die Teilnehmer der Jahresschlussfeier im „Schwanen“ zeigten, dass trotz aller Probleme das gesellschaftliche Leben nicht eingeschränkt werden darf.

Weixler zeigte sich stolz darüber, dass in den vergangenen zwei von Corona geprägten Jahren das Clubleben, wenn auch mit Einschränkungen, aufrecht erhalten werden konnte. Ein Beispiel: Mehr als 50 Teilnehmer kamen im November zu der BPC-Veranstaltung „Telefonbetrüger und ihre Maschen“. Hier bewährte sich die Kooperation mit der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang.

Beim Ausblick in Richtung Zukunft des Bodensee-Presseclubs erinnerte Weixler daran, dass bei der zurückliegenden Mitgliederversammlung eindringlich geworben wurde, sich Gedanken zu machen, wie es im kommenden Jubiläumsjahr „40 Jahre Bodensee-Presseclub“ mit dem Häfler Verein weitergehen könnte. Hintergrund ist die Ankündigung Weixlers, sich nicht mehr als Präsident zur Verfügung zu stellen. Im Januar wird es aus heutiger Sicht ein Gespräch mit den Verantwortlichen des Netzwerks K geben, einem benachbarten Club mit ähnlichen Interessen, um mögliche Kooperationen zu erkunden.

Der BPC arbeitet daran, im kommenden Frühjahr einen Referenten an den Bodensee zu locken, der die Mitglieder bei einem Berlin-Besuch beeindruckt hatte. Karl-Heinz Richter, jahrelang Insasse der ehemaligen Zentrale der Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen, wurde angefragt, ob er seine Erlebnisse im damaligen Unrechtsstaat beim Bodensee-Presseclub in seiner ihm eigenen drastischen Art darlegen will.