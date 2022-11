Bodensee-Presseclub auf Berlin-Fahrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An einer bildungspolitischen Fahrt in die Bundeshauptstadt Berlin beteiligten sich Mitglieder und Freunde des Bodensee-Presse Clubs Friedrichshafen. Eingeladen hatte der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Bodensee, Volker Mayer-Lay. Sachkundig begleitet wurde die Gruppe von Beate Künze vom Büro des Abgeordneten. Geboten wurden durch die Organisation des Bundespresseamts vier spannende Tage in der Hauptstadt.

Dass es mit der Anreise mit der Deutschen Bahn mitunter holprig sein kann, erlebten die Teilnehmer der Fahrt. Verspätungen wurden von den Reisenden mit Humor aufgenommen. Natürlich wurden die Probleme bei der Bahn auch beim Informationsgespräch im Bundesministerium für Digitales und Verkehr zum Thema. Außerdem wurde über die Verkehrsplanung im Bodenseekreis, vor allem in Bezug auf die Bundesstraße 31, wenig Erhellendes vorgetragen. Weiterer Programmpunkt an diesem Tag war der Besuch im „Futurium“, dem Haus der Zukünfte. Ein weiterer Höhepunkt im Besuchsprogramm war die Besichtigung des Plenarsaals im Reichstagsgebäude mit Vortrag über die Aufgaben und die Arbeit des Parlaments.

Unvergessliche Eindrücke gewannen die BPC-Mitglieder beim Besuch der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Hier befand sich die ehemalige Zentrale der Untersuchungshaftanstalt der Stasi. Als Glücksfall erwies sich die Tatsache, dass die Führung von Karl-Heinz Richter gestaltet wurde. Er saß selbst jahrelang als Untersuchungshäftling in dieser Einrichtung. Seine Erlebnisse dort und weshalb er überhaupt als jugendlicher Organisator von Fluchthilfen dort unmenschliche Behandlungen erleiden musste. Tief beeindruckt von dessen Schilderungen bemüht sich der Vorstand des Presseclubs mit Präsident Manfred Weixler an der Spitze darum, im kommenden Frühjahr eine Vortragsveranstaltung mit Richter zu organisieren.

Später ging es dann im Paul-Löbe-Haus zu einer Gesprächsrunde mit dem CDU-Abgeordneten Mayer-Lay. Bevor er über seine Arbeit als Neuling im Bundestag berichtete, überreichte der CDU-Parlamentarier an das Geburtstagskind vom Presseclub, Helene Hölz, einen repräsentativen Bildband über die Geschichte des Reichstagsgebäudes. Mayer-Lay gab dann Einblicke zur Arbeit im Parlament, in den Ausschüssen und über die täglichen Abläufe im Rahmen der Sitzungswochen in der Bundeshauptstadt.