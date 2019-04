Bodensee-Klassik Rallye steht in Friedrichshafen in den Startlöchern

Eigentlich ist die Friedrichshafener Fußgängerzone für die meisten Autos ja tabu. Am Donnerstag, 2. Mai, um 17 Uhr, gibt es allerdings eine Ausnahme: Dann starten 180 Oldtimer und Youngtimer zur Bodensee-Klassik. Drei Tage lang geht es zur Ausfahrt durch das Dreiländereck.

Vor den betagten Fahrzeugen liegen 540 Kilometer Strecke, wie der Veranstalter berichtet. Los geht es am Donnerstag mit dem acht Kilometer langen Prolog rund um Friedrichshafen. Der Start ist in der Fußgängerzone im Stadtzentrum direkt am Zeppelin Museum. Am Tag darauf geht es von Bregenz aus auf die 291 Kilometer lange "Lechtal-Runde" durch Immendstadt, bis aufs Oberjoch und zurück. Letzte Etappe ist die "Allgäuer-Runde" die unter anderem durch Isny im Allgäu, Bad Waldsee, Aulendorf, Ravensburg und Scheidegg führt.

Der Streckenverlauf für die Bodensee-Klassik 2019. (Foto: Bodensee Klassik)

Höhepunkte sind ein Besuch im Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee und in der Dorfsennerei in Scheidegg. Gegen 16 Uhr wird am Samstag, 4. Mai, das erste Fahrzeug im Zieleinlauf in Bregenz erwartet. Die Sieger der Wertungsprüfungen werden am Abend bei einer Galaveranstaltung im Festspielhaus geehrt.

An den Start gehen vor allem Autos aus den 1960er- und 1970er-Jahren, wie etwa ein Porsche 356B von 1960 oder ein Maserati Indy von 1970. Aber auch Vorkriegsklassiker wie ein 1932er Vauxhall Special Dragon, Seltenheiten wie ein Simca Super 8 Cabrio von 1951 oder neuere Modelle wie ein BMW Z3 von 1999 sind dabei.

Promis an Bord

Am Steuer der Oldtimer sitzen wie in jedem Jahr einige prominente Fahrer. Darunter Motorsport-Legende und dreimaliger DTM-Sieger Joachim "Jockel" Winkelhock oder Schauspieler Florian Barthomlomäi, bekannt aus Kinofilmen wie "Der Vorleser" oder "Werk ohne Autor".

Reisen statt Rasen

Die Bodensee-Klassik ist die Schwester-Veranstaltung der Hamburg-Berlin-Klassik und wird seit 2012 jedes Jahr vom Magazin Autobild Klassik veranstaltet. Die Rallye-Strecke wird jedes Jahr neu festgelegt. Dabei geht es nicht um Geschwindigkeit. Das Motto lautet: „Reisen statt Rasen“. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern aus der Automobilbranche und Prominenten stehen Spaß und das emotionale Erlebnis im Vordergrund. Bei der Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallye stehen die landschaftlich reizvolle Streckenführung,die Wertungsprüfungen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm im Vordergrund.

Bodensee-Klassik: Die Oldtimer-Rallye im Süden