Gelber Sack oder Gelbe Tonne? Bürger im Bodenseekreis haben ab 2023 die Wahl

Die Gelbe Tonne kommt in den Bodenseekreis. Ab dem 1. Januar 2023 können Haushalte zwischen Gelbem Sack und Gelber Tonne wählen. Die Anzahl der Tonnen ist allerdings auf 20 Prozent der Haushalte im Bodenseekreis begrenzt.

Die Nachfrage scheint sich bislang aber noch in Grenzen zu halten. Grundsätzlich gilt: Haushalte müssen zwischen Tonne und Sack wählen, beides zusammen ist nicht vorgesehen. Was es rund um die Tonne zu beachten gilt.

Wer leert die Gelbe Tonne im Bodenseekreis?

Das sogenannte Duale System übernimmt die Sammlung und Entsorgung des Verpackungsmülls für die Wirtschaft. Der Verbraucher bezahlt das Ganze über die Produkte, die er kauft.

Die Leistung des Sammelns und Verwertens des Verpackungsmülls im Bodenseekreis wurde im Mai vom Dualen System ausgeschrieben, das Entsorgungsunternehmen Alba Süd GmbH, das im Bodenseekreis bereits die Gelben Säcke einsammelt, hat den Zuschlag bekommen.

Wo gibt es die Gelbe Tonne?

Bürger, die eine Tonne wollen, müssen sie selbst kaufen, beispielsweise bei der Firma Alba, heißt es aus dem Landratsamt. Ebenso sei der Kauf im Internet oder im Handel möglich. Die Tonne darf ein Fassungsvermögen von 240 oder 1100 Litern haben, sollte schwarz mit gelbem Deckel sein und der DIN EN 840 entsprechen.

Ab wann gibt es die Tonne bei Alba zu kaufen?

Alba beginnt am 1. Januar 2023 mit dem Verkauf, man kann sich bereits jetzt vormerken lassen. Bislang liegen laut Unternehmenssprecher Matthias Hochstätter wenige hundert Vorbestellungen vor.

Was kostet die Gelbe Tonne?

Es gibt zwei verschieden Modell. Der 240-Liter-Behälter für normale Haushalte (Breite: circa 55 Zentimeter, Tiefe: circa 73 Zentimeter, Höhe: circa 110 Zentimeter) kostet bei Alba 45 Euro, der 1100-Liter-Behälter für Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen (Breite: circa 140 Zentimeter, Tiefe: circa 110 Zentimeter, Höhe: circa 140 Zentimeter) 165 Euro.

Wer sich die Tonnen von Alba nach Hause liefern lässt, zahlt einen Aufpreis von 42 beziehungsweise 65 Euro. Die Bestellung sollte unter: dispo-friedrichshafen@alba.info, Verwendungszweck: Gelbe Tonne Bodenseekreis erfolgen.

Die Preise im Internet für Tonnen namhafter Hersteller variieren für den 240-Liter-Behälter zwischen 80 und 140 Euro.

Wo registriert man sich für die Gelbe Tonne, wenn man sie nicht bei Alba gekauft hat?

Damit das Unternehmen Alba einen Überblick darüber hat, welcher Haushalt statt Säcken die Tonne nutzt, ist in diesem Fall laut Unternehmenssprecher Hochstätter eine Registrierung unter dispo-friedrichshafen@alba.info notwendig.

Wann wird die Tonne geleert?

Die Leerung der Tonne erfolgt im zweiwöchentlichen Rhythmus. Sack und Tonne werden am selben Tag abgeholt beziehungsweise geleert.

Was darf in die Gelbe Tonne und in den Gelben Sack?

Bei den Abfällen, die in die Gelbe Tonne und in den Gelben Sack dürfen, gibt es keine Unterschiede. Hinein dürfen alle Verpackungen, bis auf Glas, Papier, Pappe und Karton.

Warum ist die Anzahl der Tonnen begrenzt?

„Die Begrenzung auf 20 Prozent der Haushalte entspricht rund 22.000 Haushalten und ist auf den Zeitraum bis 2025 beschränkt“, teilt Lars Gäbler, Sprecher des Landratsamts im Bodenseekreis, mit. „Grundlage für diese Zahlen war eine 2019 durchgeführte Bürgerbefragung.“

Auf der Homepage des Kreises konnten Bürger im Sommer ihr Interesse an der Gelben Tonne bekunden. Dabei seien rund 1000 Anmeldungen eingegangen, so Gäbler.

Die Leistung ist bis 2025 ausgeschrieben. Was passiert danach?

2025 schreiben die Dualen Systeme laut Kreissprecher Lars Gäbler die Leistung für die Jahre 2026 bis 2027 neu aus. „Die registrierten Gelben Tonnen gelten hierbei als Bestand und werden auch ab 2026 geleert“, teilt er mit.