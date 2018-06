Zu wenig Züge, fehlende Waggons, marode Technik: Nach dem Ausfall-Desaster auf der Bodensee-Gürtelbahn verspricht das Verkehrsministerium jetzt Nachbesserung. Alle Änderungen im Detail hier:

„Auf Grund der Zugausfälle und Kapazitätseinschränkungen auf der Bodenseegürtelbahn hat das Ministerium für Verkehr in enger Abstimmung mit den Beteiligten vor Ort ein Konzept zur Verbesserung der Situation erarbeitet“, teilt das Ministerium am Dienstag mit. Mit einem Plan sollen die Zustände auf den Bahnstrecken zwischen Radolfzell und Lindau nun schrittweise verbessert werden.

Fahrgäste aus Zug geschmissen

Zur Erinnerung: In den vergangenen Monaten hatten sich Zugausfälle und Probleme auf der Strecke erheblich gehäuft. Es kam zu etlichen Beschwerden von Betroffenen. So hatte zum Beispiel zum Jahresende 2017 ein Lokführer in Langenargen wegen eines überfüllten Zuges Fahrgäste aus dem Zug verwiesen. Dafür wurde laut Zeugen sogar die Bundespolizei hinzugezogen. Grund für den peinlichen Vorgang waren damals offenbar zu wenig Waggons. Und der Fall blieb kein Einzelfall.

Das bestätigt jetzt auch das Ministerium: Seit dem letzten Jahr hätten sich immer mehr Fahrgäste über ausgefallene Züge und bei den fahrenden Zügen massiv über zu wenig Sitzplätze beschwert. Die RAB hat über einen sehr langen Zeitraum Probleme gehabt, Fahrzeuge ordnungsgemäß zu warten und die laufende Instandhaltung im Werk Ulm in der erforderlichen Zeit vorzunehmen.

Zwei-Stufen-Plan

Jetzt soll alles per Zwei-Stufen-Plan besser werden: „Ziel ist es, die derzeit schlechte Betriebsqualität auf der Bodenseegürtelbahn zwischen Radolfzell und Friedrichshafen sowie Friedrichshafen und Lindau nachhaltig zu verbessern“, so Verkehrsminister Winfried Hermann anlässlich einer Besprechung in Stuttgart.

In der ersten Stufe sollen nun mit Wagen, die auf dem Markt bereits vorhanden seien, die Kapazitäten und das Fahrplangebot auf den betroffenen Strecken ausgeweitet werden. In der zweiten Stufe würden mit fünf neuen Zügen der Baureihe 622 die Kapazitäten erhöht. Diese Züge sollen im neuen Landesdesign fahren und werden von der Landeseigenen Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) gewartet.

„Längst überfällig“

Der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete und noch Kreistagsmitglied Norbert Zeller begrüßte die Veränderungen am Dienstag im Gespräch mit Schwäbische.de. Dennoch nannte er die Entscheidung, bei der Bahn am Bodensee nachzubessern, „längst überfällig“. Das Verkehresministerium habe den Problemen bei der Gürtelbahn „viel zu Lange zugesehen“, dabei sei die Lage im Kern seit zwei Jahren bekannt.

Die SPD wolle jetzt genau hinsehen, ob die Versprechungen an der Gürtelbahn eingelöst würden.

„Viele, viele Beschwerden, Zeitungsmeldungen und Bürgerbriefe an uns Landtagsabgeordnete zeigen endlich Wirkung“, sagte dagegen Klaus Burger, CDU-Landtagsabgeordneter, der auch den Wahlkreis Bodensee betreut, nach den Bekanntgaben aus dem Verkehrsministerium.

Trotz des langen Wartens könten die nun erreichten Verbesserungen besonders für den westlichen Bodenseekreis als Meilenstein betrachtet werden, so Burger. Wer mehr Menschen zum Umstieg auf Bahn und Bus bewegen wolle, müsse auch attraktive Bedingungen schaffen.

Bin ich betroffen? Alle Details des Konzepts für Bahnfahrer der Region hier:

- In der ersten Stufe werden ab dem 24.03.2018 die Zugkapazitäten in der Frühverbindung von Singen ab 6:14 Uhr (anstelle von bisher 6:17 Uhr) von Montag bis Freitag mit einer zehn Minuten schnelleren Fahrzeit nach Friedrichshafen (an 7:24 Uhr anstelle 7:37 Uhr) fahren und die Kapazitäten planmäßig von 146 Sitzplätzen auf 210 Sitzplätze erhöht. Ebenfalls werden zwei Fahrten im Schüler- und Pendlerverkehr von Friedrichshafen nach Uhldingen-Mühlhofen und zurück verkehren, die bisher nur bis oder von Salem gefahren sind. Uhldingen-Mühlhofen erhält damit eine neue Verbindung in der Frühspitze nach Friedrichshafen.

- Zur Entlastung der Grundtaktlagen werden in der Nachmittags-Hauptverkehrszeit (Nachmittags-HVZ) drei neue Zugpaare zwischen Friedrichshafen und Markdorf beziehungsweise Salem fahren, um insbesondere im Schülerverkehr Entlastung anbieten zu können.

o 22790 Friedrichshafen (ab 15:52 Uhr) – Markdorf (an 16:05)

o 22753 Markdorf (an 16:20) – Friedrichshafen (an 16:31)

o 22792 Friedrichshafen (ab 16:51) – Salem (an 17:15)

o 22793 Salem (ab 17:26) – Friedrichshafen (an 17:47)

o 22794 Friedrichshafen (ab 17:54) – Salem (an 18:18)

o 22799 Salem (ab 18:38) – Friedrichshafen (an 19:02)

- Die drei neuen Zugpaare in der Nachmittagszeit fahren mit je 140 Sitzplätzen. Damit steigert sich das Sitzplatzangebot wochentags von Montag bis Freitag um insgesamt 420 Sitzplätze pro Tag. Im Gegenzug wird bei der Fahrt RB 22778 (Friedrichshafen ab 16:32 Uhr) umlaufbedingt allerdings die Zahl der Sitzplätze von 210 auf 140 Sitzplätze reduziert. Insgesamt erhöht sich das Platzangebot in der Zeitspanne von 15:30 bis 18:00 Uhr aber um 350 Sitzplätze.

- Des Weiteren werden in der Sommersaison am Wochenende im Abfahrtszeitraum von 8.32 Uhr bis 17:38 Uhr ab Friedrichshafen und von 10:18 Uhr bis 19:14 Uhr ab Radolfzell alle Züge mit 210 Sitzplätzen statt der bisher 140 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Damit stehen im Regelfall auch dann für alle Reisende genügend Sitzplätze zur Verfügung, wenn alle Mehrzweckbereiche durch Fahrräder belegt sind.

- Auf dem Abschnitt Friedrichshafen nach Lindau wird die RAB Fahrzeuge der Baureihe 628 anbieten, die über 140 Sitzplätze pro Fahrzeug verfügen. Dies sind die erprobten „Arbeitstiere“ der DB Regio AG. Dadurch wird zum einen bei fast allen Fahrten auf dem Abschnitt Friedrichshafen – Lindau die doppelte Kapazität gegenüber der jetzigen Regel-Sitzplatzkapazität gefahren. Zum anderen werden dadurch die notwendigen Fahrzeuge vom Typ RS 1 (Baureihe 650) frei, die dann für die Angebotsverbesserungen auf dem Abschnitt Friedrichshafen – Radolfzell eingesetzt werden können.

Die zweite Stufe ab Mitte 2019:

- Ab Mitte 2019 beabsichtigt das Ministerium in einer zweiten Stufe durch den Einsatz von fünf neuen Triebwagen des Typs LINT 54 (Baureihe 622) der Firma Alstom auf dem Abschnitt Friedrichshafen – Radolfzell einzusetzen. Damit sollen auch langfristig die Betriebsstabilität auf der Strecke verbessert und so die andere Fahrzeuge entlastet werden. Dann fahren zwischen Montag und Freitag fast alle und am Wochenende rund 70 Prozent aller Fahrten mit diesen Fahrzeugen, die mit rund 150 Sitzplätzen über 10 Sitzplätze mehr verfügen als die alten Fahrzeuge.

- An Schultagen soll das Platzangebot der RB 22757 Singen (ab 6:14 Uhr) – Friedrichshafen (an 7:24 Uhr) erhöht werden. Die Regionalbahn fährt dann mit 300 Sitzplätzen statt der heute 146 Sitzplätzen. Die drei neuen Züge werden Montag bis Freitag in der Hauptverkehrszeit am Nachmittag, also um 15:52, 16:51 und 17:54 Uhr ab Friedrichshafen nach Markdorf beziehungsweise Salem ebenfalls mit je 150 Sitzplätzen gefahren. Insgesamt erhöht sich daher das Platzangebot in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr nochmals um 50 weitere Sitzplätze auf 400 Sitzplätze.

- In der Sommersaison können am Wochenende dann mit den neuen Fahrzeugen tagsüber zwei von drei Umläufen statt mit 210 Sitzplätzen (bei Dreifachtraktion RS 1) in Doppeltraktion mit 300 Sitzplätzen fahren. Das erweiterte Platzangebot wird neu ab Friedrichshafen von 6:31 Uhr bis 18:32 Uhr und ab Radolfzell von 08:18 Uhr bis 20:18 Uhr bei insgesamt 13 Zügen je Richtung angeboten.

- Auf der Strecke Friedrichshafen – Lindau wird ab Juni 2019 der RB-Verkehr wieder fast ausschließlich mit den niederflurigen Fahrzeugen vom Typ 650 bedient. Lediglich am frühen Morgen und am späten Abend fährt je ein Zugpaar mit den Neigetechnikfahrzeugen der Baureihe 612. Einzelne Verbindungen werden gemäß den derzeitigen Auslastungszahlen aber nach wie vor in Einzeltraktion mit 70 Sitzplätzen angeboten.

