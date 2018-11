Bodensee-Airport könnte für Memmingen einspringen

Wenn der Flughafen Memmingen im September 2019 wegen Sanierungsarbeiten seinen kompletten Flugbetrieb einstellt, werden einige betroffene Fluglinien möglicherweise nach Friedrichshafen ausweichen.

„Wir haben mit allen betroffenen Airlines umgehend nach Bekanntgabe der Schließungstermine Kontakt aufgenommen und Friedrichshafen als Alternativairport angeboten“, teilt Andreas Humer-Hager, Pressesprecher des Bodensee-Airports, auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung mit.

Bis Jahresende werde man voraussichtlich Gewissheit haben, welche zusätzlichen Flüge im fraglichen Zeitraum über Friedrichshafen geführt werden – und dann auch entsprechend darüber informieren.

Wie berichtet, sollen am Flughafen Memmingen unter anderem die Start- und Landebahn saniert und verbreitert, das Landesystem erneuert und die Gepäckhalle erweitert werden. Geplant hatte man dort ursprünglich, die Arbeiten in die Nachtstunden zu verlegen, um den Flugbetrieb aufrecht erhalten zu können. Was so aber wohl doch nicht umsetzbar ist, weshalb der Betrieb zumindest für den Zeitraum vom 17. bis 30 September 2019 komplett eingestellt wird.