Bodensee-Airport Friedrichshafen unterstützt Humedica

Seit August 2016 läuft am Bodensee-Airport Friedrichshafen eine Unterstützungsaktion für die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica. Passagiere können ihre Pfandflaschen vor der Sicherheitskontrolle in spezielle Sammelbehälter werfen. Der Erlös des so gespendeten Pfands fließt vollständig in die internationalen Projekte der humanitären Hilfsorganisation. 2019 kamen Pfandflaschen im Wert von 2407,22 Euro zusammen. Der Bodensee-Airport Friedrichshafen rundete auf 3000 Euro auf und übergab den Spendenscheck jetzt an Humedica.

Mit der Spende kann die internationale Nothilfe wichtige Projekte finanzieren, beispielsweise die weltweite Corona-Hilfe, mit der die Nichtregierungsorganisation Menschen in mehr als 20 Ländern mit Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln, Schutzkleidung sowie medizinischer Hilfe unterstützt, unter anderem in Indien und Brasilien. Außerdem baut Humedica derzeit ein Krankenhaus in Äthiopien wieder auf uns stellt so sicher, das vermeintlich alltägliche Krankheiten nicht zur Lebensgefahr für die Menschen in der Grenzregion zu Somalia werden.

Carina Freudig, die bei Humedica für die Pfandflaschenprojekte zuständig ist, bedankt sich beim Flughafen und bei den Passagieren für die Unterstützung. „Mein besonderer Dank gilt aber vor allem den ehrenamtlichen Helfern. Sie leeren regelmäßig im Sommer und im Winter, bei gutem und bei schlechtem Wetter die Pfandcontainer.“

Es ist schön, dass die bei uns gesammelten Flaschen dazu beitragen können, Menschen in Not zu helfen“, findet auch Sascha Jungnitz, Vice-President Facility-Management am Flughafen. Im Beisein von Ursula Dreher und Julius Ander, zwei der ehrenamtlichen Helfer, überreichte er den aufgerundeten Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro an Carina Freudig.