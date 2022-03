Bodensee-Airport Friedrichshafen lädt zu Recruiting Days zur Mitarbeitergewinnung

Bodensee-Airport Friedrichshafen veranstaltet Recruiting Days zur Mitarbeitergewinnung. Das teilte der Flughafen mit. Nach nahezu zwei Jahren Corona-Pandemie gehe es auch in der Luftfahrt wieder aufwärts und am Bodensee-Airport Friedrichshafen starten im Sommerflugprogramm wieder zahlreiche Flugzeuge zu beliebten Urlaubszielen, heißt es in einer Medienmitteilung. Daher sucht das Flughafenteam Verstärkung, vor allem in den Bereichen Airport Security und Flugzeugabfertigung.

Damit Interessenten das Arbeiten auf dem Vorfeld näher kennenlernen können, veranstaltet der Bodensee-Airport am Freitag, 25.März, von 16 bis 18.30 Uhr und am Samstag, 26. März,von 10.30 bis 13 Uhr „Airport Recruiting Days“. Im Rahmen einer Flughafenführung blicken die Interessenten hinter die Kulissen der Flugzeugabfertigung, tauschen sich mit Kollegen aus und lernen so ihren möglichen neuen Arbeitsplatz kennen.

Eine Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an: bewerbung@bodensee-airport.eu oder per WhatsApp unter der Telefonnummer 0152 / 01 61 30 66 möglich. Weitere Informationen zum Ablauf finden Interessierte auf der Homepage des Bodensee-Airports Friedrichshafen.