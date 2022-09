BOB ändert Fahrplan wegen Bahnsteigbau

8sz) - Bei der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) kommt es zwischen Montag, 12. September, und Sonntag, 23. Oktober, abends zu kleineren Fahrplanänderungen und Ausfällen zwischen Friedrichshafen Stadt und Hafen. Das teilt das Stadtwerk am See in einem Schreiben mit. Hintergrund sind Bahnsteig-Bauarbeiten im Stadtbahnhof Friedrichshafen.

So fallen die Fahrten zwischen Stadt- und Hafenbahnhof um 18.46 Uhr ab Stadt und 19.07 Uhr ab Hafen ersatzlos aus – Fahrgäste können den Stadtbus nutzen. Außerdem kommt der Zug von Ravensburg mit planmäßiger Ankunft in Friedrichshafen Stadt um 19.03 Uhr erst um 19.07 Uhr an.