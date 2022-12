BOB ändert am Sonntag den Fahrplan

Ab dem 11. Dezember gilt für die Bodensee-Oberschwaben-Bahn ein neuer Fahrplan. Es gibt jedoch nur wenige Änderungen.

Der Zug nach Ravensburg fährt ab dem 11. Dezember um 5.17 Uhr in Friedrichshafen Stadt ab, nicht mehr um 5.30 Uhr. Die Fahrt von Friedrichshafen nach Aulendorf geht um 6.05 Uhr am Hafenbahnhof los und um 6.11 Uhr am Stadtbahnhof (an Stelle von 5.59 Uhr und 6.06 Uhr). Die Bahn von Friedrichshafen Stadt nach Ravensburg um 6.25 Uhr und um 7.43 Uhr wird ab dem 11. Dezember von Friedrichshafen Hafen aus fahren.

Nur im Minutenbereich

Die Abfahrt von Aulendorf nach Friedrichshafen Hafen ist nach dem Fahrplanwechsel bereits um 5.02 Uhr (bisher um 5.07 Uhr). Die Abfahrt des Zuges in Ravensburg, welcher von nun an bis Friedrichshafen Hafen fährt, ist ab dem 11. Dezember bereits um 5.47 Uhr (bisher 6.02 Uhr). Außerdem gibt es ab 7.34 Uhr eine zusätzliche Fahrt von Friedrichshafen Stadt nach Friedrichshafen Hafen. Die restlichen Änderungen liegen nur im geringen Minutenbereich.

Die aktuellen Fahrpläne sind online auf bob-fn.de und bahn.de, im DB Navigator sowie als Flyer in den Zügen und Mobilitätszentralen erhältlich.