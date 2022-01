Ein 18-jähriger BMW-Fahrer ist am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in der Paulinenstraße auf den Audi eines 24-Jährigen aufgefahren. An beiden Autos beläuft sich der Sachschaden laut Polizeibericht auf jeweils rund 7000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt.