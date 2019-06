Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei gegen den Lenker eines schwarzen BMW, der am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr in der Anton-Sommer-Straße an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Zwischen dem BMW und einem Ford war es zuvor laut Polizeibericht zu einem Streifvorgang der Außenspiegel im Begegnungsverkehr gekommen. Nachdem beide Beteiligten zunächst angehalten hatten, gab der BMW-Fahrer der 25-jährigen Ford-Lenkerin gegenüber an, die Polizei zu verständigen, womit sich die 25-Jährige eigenen Angaben zufolge einverstanden zeigte. Den Anruf tätigte der Mann aber offensichtlich nicht, denn nachdem er die Unfallsituation fotografiert hatte, stieg er in sein Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Daraufhin verständigte die 25-Jährige ihrerseits die Polizei, die nun gegen den Fahrer des BMW, dessen Kennzeichen bekannt ist, ermittelt.