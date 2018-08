Ein Unbekannter hat in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, die Motorhaube, Fahrertür und Hintertür eines in der Sperbergasse abgestellten BMW zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Ein möglicher Tatzusammenhang könnte mit einem zerkratzten Hyundai Ende Februar in der Sperbergasse bestehen, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, zu wenden.