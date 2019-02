Blutspende an der Droste-Hülshoff-Schule ist sehr erfolgreich.

Ein ungewöhnliches Bild hat sich am Donnerstag in der Turnhalle der Droste-Hülshoff-Schule geboten: Sie war vollgestellt mit Liegen, auf denen Blut spendende Schüler lagen. Der Grund dafür war eine Aktion, die Schüler der elften Klassen des Biotechnologischen und Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums selbst organisiert haben. Die Blutspende kam gut an, sehr viele Schüler beteiligten sich.

„Es war schon mit viel Organisation und Papierkram verbunden“, berichtete der 16-Jährige Luis Kramer, „aber es ist schließlich für einen guten Zweck“. Die 17-Jährige Ghazal Hemmati, die auch bei der Planung dabei war, erklärte: „Durch die Aktion haben wir alle gelernt, was es bedeutet, für so eine wichtige Sache gemeinsam Verantwortung zu übernehmen“. Gemeinsam an einem Strang ziehen, um Leben zu retten – das schien das inoffizielle Motto der Veranstaltung zu sein.

Die Einigkeit wurde auch während der Blutspende selbst deutlich: Die Liegen in der Turnhalle waren konstant mit Schülern belegt, die sich alle dazu bereiterklärt hatten, Blut zu spenden. „Ich bin zwar Erstspenderin“, meinte die Schülerin Anthea Wirth, „aber das war definitiv nicht das letzte Mal.“ „So viele Menschen sind irgendwann in ihrem Leben auf eine Blutspende angewiesen, und wenn ich mit meiner Spende jemandem helfen kann, ist das einfach super“, erzählte die 18-Jährige weiter. „Die Aktion hilft bestimmt, neue regelmäßige Spender an Land zu ziehen“, sagte der 20-Jährige Mehmet Kuru, der ebenfalls Erstspender ist, „und das ist total wichtig.“

Die Schulsanitäter unterstützten die Veranstaltung ebenfalls tatkräftig. Sie leisteten den spendenden Schülern Gesellschaft, versorgten sie im Fall einer Unterzuckerung mit Essen und halfen ihnen, wieder auf die Beine zu kommen. „Ich bin froh, Schulsanitäterin zu sein“, sagte die 18-Jährige Abiturientin Anna Dier, „weil es mir das Gefühl gibt, Menschen in Not aktiv Hilfe leisten zu können“. Außerdem sei es interessant, bei Aktionen dieser Art dabei sein zu können, fügte die 18-Jährige Schulsanitäterin Anneke von Bruggen hinzu.

Die Blutspende wird seit mittlerweile zehn Jahren einmal jährlich in Zusammenarbeit mit dem DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg und dem Lions-Club Friedrichshafen organisiert. Seit 2013 besteht neben der Blutspende auch die Möglichkeit, einer Stammzellentypisierung zuzustimmen. Dadurch kann die Kartei der Deutschen Stemmzellenspenderdatei erweitert werden, um immer mehr Menschen, die eine Stammzellenspende benötigen, die Chance auf Heilung zu geben. Für diese Typisierung übernimmt der Lions-Club, der auch die Verpflegung während der Blutspende finanziert, die Kosten.

Wie erfolgreich gerade die Aktion der Droste-Hülshoff-Schule sei, machte Friedrich Büg vom Lions-Club deutlich: aus insgesamt 1200 Typisierungen seit 2013 gab es schon 23 Treffer – das heißt 23 Schüler, die über die Schulaktion als Spender für einen Menschen identifiziert werden konnten.

Lob von der Schulleiterin

„Am wichtigsten ist den Schülern, mit der Blutspendeaktion Menschen zu helfen“, erläuterte Wirtschaftslehrer Cornelius Dorsch, der das Projekt zusammen mit seinem Kollegen Mario Laufer begleitet hat. Zusätzlich biete die Aktion der Schülern die Möglichkeit, im Unterricht behandelte Themen wie Projektmanagement in die Tat umzusetzen. Auch Schulleiterin Angelika Seitz lobte ihre Schützlinge: „Ich finde es beachtlich, wie problemlos meinen Schülern die Organisation und Umsetzung der Aktion gelungen ist – ich bin wirklich stolz“.