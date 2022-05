Blutreitergruppe Ailingen/Blutfreitag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

18 stolze Reiter aus Ailingen und Umgebung (vom 5 jährigen bis zum Älteren) ritten in Frack und Zylinder dieses Jahr in Weingarten zu Ehren des heiligen Blutes. Als 41. Gruppe marschierten sie zusammen mit der Musikkapelle Ailingen durch die Stadt. Ailingen nahm dieses Jahr zum 70 mal teil, die Musikkapelle zum 67 mal. Ein herzliches Dankeschön dafür. Helmut Katzenmaier war 54 mal dabei, Bruno Wagner/Berthold Katzenmaier 48 mal und Peter Hutter/Schussenreute 47 mal. Anzumerken wäre, dass Georg Schellinger, neuer Bürgermeister in Meckenbeuren, auch zum 13 mal dabei war. Mit Gottes Segen kamen alle gesund nach Hause. Foto: Blutreitergruppe Ailingen