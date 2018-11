Das Blumenhaus Mayer in Friedrichshafen hat den zweiten Platz beim bundesweiten Wettbewerb „Florist des Jahres“ bei Deutschlands größtem Herausgeber für Fachzeitschriften in Floristik und Gartenbau belegt. Die Fachzeitschrift „Taspo“ kürte die Gewinner bei einem Gala-Abend in Berlin. Diese Auszeichnung sei in der Floristenbranche eine der renommiertesten, die es in Deutschland gebe, teilt der Häfler Betrieb mit. Das Blumenhaus Mayer habe sich nach Ansicht der Jury durch seine Vielfalt in Floristik und Qualität von vielen weiteren Bewerbern deutschlandweit abheben können. Bei der Vergabe seien speziell die Aufgabengebiete Kreativität, Vielfältigkeit, ausgewählte Floristik in Sparten wie Blumenstrauß bis Eventfloristik bewertet worden. Auch der Floristen-Nachwuchs nimmt an Berufswettkämpfen teil. Dabei gewann das Blumenhaus Mayer mit seiner Auszubildenden den zweiten Platz beim „Jugendpokal Baden-Württemberg 2018“ heißt es weiter in der Mitteilung. Inhaber Florian Mayer zeigte sich sehr stolz auf sein Team.