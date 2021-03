Zusammen mit vier Häfler Blumen- und Gartenbaubetrieben bringt das Friedrichshafener Stadtmarketing den Frühling in die Läden. Um zu Ostern Kundinnen, Kunden und den Beschäftigten eine Freude zu bereiten wurden nun 31 Frühlingspakete vom Blumenhaus Mayer, der Blumenwerkstatt Opus, Blumen-Objekte Röhm und Gartenbau Friedrich in der Innenstadt, der Nordstadt, in Hofen und der Kitzenwiese an Firmen verteilt.